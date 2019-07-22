«Никакой ринопластики, даже не думайте»: Пелагея опровергла слухи об операции на носу
Подписчики подозревают, что певица Пелагея сделала пластику носа. Но она это отрицает.
— Специально для особенно волнующихся — ничего я не делала и не делаю со своим лицом! Никакой ринопластики, даже не думайте, — заверила поклонников Пелагея на своей странице в «Инстаграм» с хэштегом: красивый нос от природы под фото из Греции, на котором звезда и правда выглядит просто великолепно.
Поклонники певицы полностью ее поддерживают, считая, что она и так прекрасно выглядит и не нуждается в операциях:
— Вы красавица! И голос супер!
— Как расцвела! Роза!
— Мне, когда худею, тоже говорят про ринопластику, — делится одна из подписчиц.
— Кто-то что-то пишет? Да дураки все! Вы просто прелесть! Обожаю вас! Вы талантище!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чемодан опоздал на концерт: Пелагее пришлось покупать наряд для выступления в маленьком магазине
Певица считает, что легкое шифоновое платье вполне подошло для выступления, на которое пришел президент Кипра (подробнее)
Рассмешила фанатов: Пелагея слишком эмоционально отреагировала на промах мужа
Пелагея, болевшая за мужа во время хоккейного матча, не смогла сдержать эмоций (подробнее)
«Видно, что в папу»: хоккеист Иван Телегин показал, как их с Пелагеей дочка катается на коньках
Трогательный ролик уже набрал уже более 13 тысяч просмотров (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU