«Никакой ринопластики, даже не думайте»: Пелагея опровергла слухи об операции на носу

СЕГОДНЯ 05:17 2019-07-22T05:17:05+03:00

Певица заверила, что такой красивый нос у неё от природы. Фото: nstagram.com/pelageya_insta.

Певица даже выложила фото, чтобы успокоить своих фанатов

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Подписчики подозревают, что певица Пелагея сделала пластику носа. Но она это отрицает.

— Специально для особенно волнующихся — ничего я не делала и не делаю со своим лицом! Никакой ринопластики, даже не думайте, — заверила поклонников Пелагея на своей странице в «Инстаграм» с хэштегом: красивый нос от природы под фото из Греции, на котором звезда и правда выглядит просто великолепно.

Поклонники певицы полностью ее поддерживают, считая, что она и так прекрасно выглядит и не нуждается в операциях:

— Вы красавица! И голос супер!

— Как расцвела! Роза!

— Мне, когда худею, тоже говорят про ринопластику, — делится одна из подписчиц.

— Кто-то что-то пишет? Да дураки все! Вы просто прелесть! Обожаю вас! Вы талантище!

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ИСТОЧНИК KP.RU