Чемодан опоздал на концерт: Пелагее пришлось покупать наряд для выступления в маленьком магазине

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-03T09:42:39+03:00

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Никто из зрителей и не подозревал, что артистке пришлось столкнуться с форс-мажорной ситуацией. Российская певица Пелагея выступила на Кипре, на концерте аншлаг. Образ звезды прекрасен, многие думают, что над ним работали несколько стилистов. Однако, все совсем не так — чемодан с костюмами к сольному концерту застрял в пути и приехал на площадку к окончанию программы.

— Какой у артистов может быть форс-мажор? Ну, например — ты прилетаешь на свой сольный концерт в рамках международного фестиваля, а твой чемодан с костюмами — уже, когда этот концерт закончился. Надеваешь легкое платьюшко из ближайшего магазинчика, и — аншлаг, успех, президент Кипра среди прекрасных зрителей, — раскрыла секрет своего образа Пелагея в соцсетях.

Концерт российской артистки прошел в рамках Ежегодного фестиваля искусств «КипРус 2019». Подписчики звезды оценили образ и новое платье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706596" frameborder="0"></iframe> Чемодан Пелагеи не успел на концерт, но она вышла из ситуации..

ИСТОЧНИК KP.RU