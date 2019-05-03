Чемодан опоздал на концерт: Пелагее пришлось покупать наряд для выступления в маленьком магазине
Никто из зрителей и не подозревал, что артистке пришлось столкнуться с форс-мажорной ситуацией. Российская певица Пелагея выступила на Кипре, на концерте аншлаг. Образ звезды прекрасен, многие думают, что над ним работали несколько стилистов. Однако, все совсем не так — чемодан с костюмами к сольному концерту застрял в пути и приехал на площадку к окончанию программы.
— Какой у артистов может быть форс-мажор? Ну, например — ты прилетаешь на свой сольный концерт в рамках международного фестиваля, а твой чемодан с костюмами — уже, когда этот концерт закончился. Надеваешь легкое платьюшко из ближайшего магазинчика, и — аншлаг, успех, президент Кипра среди прекрасных зрителей, — раскрыла секрет своего образа Пелагея в соцсетях.
Концерт российской артистки прошел в рамках Ежегодного фестиваля искусств «КипРус 2019». Подписчики звезды оценили образ и новое платье.
Чемодан Пелагеи не успел на концерт, но она вышла из ситуации..
ИСТОЧНИК KP.RU