2019-05-03T09:42:39+03:00
Звезды

Чемодан опоздал на концерт: Пелагее пришлось покупать наряд для выступления в маленьком магазине

Певица считает, что легкое шифоновое платье вполне подошло для выступления, на которое пришел президент Кипра
Екатерина КОМЯКОВА
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Пелагея показала концертное платье, которое пришлось купить из-за форс-мажора. Фото: instagram.com/pelageya_insta/Пелагея показала концертное платье, которое пришлось купить из-за форс-мажора. Фото: instagram.com/pelageya_insta/
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Никто из зрителей и не подозревал, что артистке пришлось столкнуться с форс-мажорной ситуацией. Российская певица Пелагея выступила на Кипре, на концерте аншлаг. Образ звезды прекрасен, многие думают, что над ним работали несколько стилистов. Однако, все совсем не так — чемодан с костюмами к сольному концерту застрял в пути и приехал на площадку к окончанию программы.

— Какой у артистов может быть форс-мажор? Ну, например — ты прилетаешь на свой сольный концерт в рамках международного фестиваля, а твой чемодан с костюмами — уже, когда этот концерт закончился. Надеваешь легкое платьюшко из ближайшего магазинчика, и — аншлаг, успех, президент Кипра среди прекрасных зрителей, — раскрыла секрет своего образа Пелагея в соцсетях.

Концерт российской артистки прошел в рамках Ежегодного фестиваля искусств «КипРус 2019». Подписчики звезды оценили образ и новое платье.

Чемодан Пелагеи не успел на концерт, но она вышла из ситуации..

ИСТОЧНИК KP.RU

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