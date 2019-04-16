Рассмешила фанатов: Пелагея слишком эмоционально отреагировала на промах мужа
Певица Пелагея бурно отреагировала на промах мужа — хоккеиста Ивана Телегина во время матча с «Авангардом». Видео с эмоциональной реакцией певицы появилось в группе Difference в «Твиттере».
Присутствующая на матче ЦСКА с «Авангардом» певица Пелагея не смогла сдержать переживания после промаха супруга — нападающего ЦСКА Ивана Телегина, во время игры. На 24-ой минуте во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, Телегин упустил удачный для шайбы момент. При этом Пелагея не смогла сдержать переполнявших ее эмоций и даже отвернулась, уткнувшись в плечо сидящей рядом знакомой.
Комментаторов матча также позабавила реакция Пелагеи, развеселив их.
— Пелагея нам показывает, получит, наверное, потом муж, — пошутили они.
К слову, в этом матче ЦСКА победил «Авангард» со счетом 3:0.
Напомним, Пелагея родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. В восемь лет Пелагея поступила без экзаменов в Новосибирскую специальную музыкальную школу при консерватории и стала первой ученицей-вокалисткой за 25-летнюю историю школы.
Пелагея эмоционально реагирует на промах в матче ЦСКА - "Авангард". https://t.co/ImuyF8pD1m
ИСТОЧНИК KP.RU