2019-02-12T16:35:12+03:00
Звезды

Образ Мерилин Монро, а похожа на Йоханссон: Пелагея сменила имидж

Артистка выложила в своем «Инcтаграме» фото в стиле звезды Голливуда
Татьяна СОЛОВОВА
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Как вам новый образ певицы? Фото: https://www.instagram.com/pelageya_insta/Как вам новый образ певицы? Фото: https://www.instagram.com/pelageya_insta/
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Певица Пелагея – молодая мама: сейчас вместе с хоккеистом Иваном Телегиным она воспитывает дочку Таисию. Но, несмотря на все хлопоты с ребенком, артистка находит время и на себя, и на выступления. А на днях выложила на своей страничке в «Инстаграме» фото в совершенно новом имидже: певица примерила на себя образ Мерилин Монро.

Девушка сделала локоны в стиле американской звезды, и многим подписчикам певицы такое преображение понравилось:

- Полина, как же вам идёт голливудский стиль, - восхищаются одни.

- Потрясающе выглядите, Пелагея! Вы изменились до неузнаваемости! – не скупятся на комплименты другие.

- Как материнство и замужество раскрыли женский потенциал. Роскошная! – пишут третьи.

- С каждым твоим фото, Пелагея, думаешь, ну вот - само совершенство ! А нет, ты все круче и круче! – считают четвертые.

- Все прекрасно: и внешность, и душа, и голос! Наш бриллиант! – хвалят Пелагею пятые.

Или все-таки Пелагея больше похожа на Скарлетт Йоханссон? Фото: https://www.instagram.com/pelageya_insta/

Или все-таки Пелагея больше похожа на Скарлетт Йоханссон? Фото: https://www.instagram.com/pelageya_insta/

Но нашлись и те, кому образ Пелагеи не пришелся по душе:

- А-ля Скарлетт Йоханссон, и совершенно не похожа на Пелагею! Вывод: погонишься за иностранными звездами - потеряешь себя, - критикуют они певицу.

Напомним, Пелагея родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. В восемь лет Пелагея поступила без экзаменов в Новосибирскую специальную музыкальную школу при консерватории и стала первой ученицей-вокалисткой за 25-летнюю историю школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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