«Видно, что в папу»: хоккеист Иван Телегин показал, как их с Пелагеей дочка катается на коньках
Певица Пелагея родом из Новосибирска: в восемь лет она поступила без экзаменов в Новосибирскую специальную музыкальную школу при Новосибирской консерватории и стала первой ученицей-вокалисткой за 25 лет. В 10 лет артистка вместе с мамой переехала в Москву, и с тех в Новосибирске бывает нечасто. Так что поклонникам остается только следить за «Инстаграмом» певицы и ее супруга – хоккеиста Ивана Телегина. Именно спортсмен выложил на своей страничке трогательное видео – как их с Пелагеей двухлетняя дочка учится кататься на коньках.
- Первые шаги на коньках, - так подписал хоккеист свой ролик.
Пользователи соцсетей оставляют сейчас сотни восторженных комментариев:
- Красивенькая кнопочка, - пишут одни.
- Тася - милейший ребёночек, - восхищаются другие.
- Важные моменты в жизни, - считают третьи.
- Хорошо получается, видно, что в папу! Тот момент, когда даже дочь уже встала на коньки, а жена все ещё не умеет кататься, - намекают подписчики на то, что Пелагея кататься на коньках не научилась.
Хоккеист Иван Телегин учит их с Пелагеей дочку кататься на коньках.
ИСТОЧНИК KP.RU