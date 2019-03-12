«Видно, что в папу»: хоккеист Иван Телегин показал, как их с Пелагеей дочка катается на коньках

СЕГОДНЯ 16:37 2019-03-12T16:37:02+03:00

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Певица Пелагея родом из Новосибирска: в восемь лет она поступила без экзаменов в Новосибирскую специальную музыкальную школу при Новосибирской консерватории и стала первой ученицей-вокалисткой за 25 лет. В 10 лет артистка вместе с мамой переехала в Москву, и с тех в Новосибирске бывает нечасто. Так что поклонникам остается только следить за «Инстаграмом» певицы и ее супруга – хоккеиста Ивана Телегина. Именно спортсмен выложил на своей страничке трогательное видео – как их с Пелагеей двухлетняя дочка учится кататься на коньках.

- Первые шаги на коньках, - так подписал хоккеист свой ролик.

Пользователи соцсетей оставляют сейчас сотни восторженных комментариев:

- Красивенькая кнопочка, - пишут одни.

- Тася - милейший ребёночек, - восхищаются другие.

- Важные моменты в жизни, - считают третьи.

- Хорошо получается, видно, что в папу! Тот момент, когда даже дочь уже встала на коньки, а жена все ещё не умеет кататься, - намекают подписчики на то, что Пелагея кататься на коньках не научилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696739" frameborder="0"></iframe> Хоккеист Иван Телегин учит их с Пелагеей дочку кататься на коньках.

ИСТОЧНИК KP.RU