Стрельба в ТЦ «Эдем» Академгородка: посетитель пронес «Сайгу» мимо охраны в чехле от гитары
Начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев сообщил КП-Новосибирск, как стрелок из ТЦ «Эдем» смог пронести массивное оружие мимо охраны. По всей видимости, сибиряк тщательно готовился к тому, чтобы наказать своего обидчика.
— «Сайга» считается охотничьим ружьем. Патроны были заряжены дробью. На месте найдены две гильзы 12 калибра, значит выстрелов было два. Оружие спрятал в чехле от гитары. В ТЦ была запланирована большая праздничная программа, установили сцену. Сам парень из Заельцовского района. Ехал он издалека и добрался довольно-таки благополучно. Каким транспортом добирался до «Эдема», пока неизвестно, скорее всего, вызвал такси. Думаю, это не был спонтанный поступок: он готовился, — отмечает Юрий Перязев.
Охранники не проверяли сумки музыкантов, по всей видимости, приняли стрелка за одного из участников вечернего шоу. Собеседник отметил, что произошедшее не было терактом: парень людей в заложники не брал и никого больше не ранил. В числе погибших — двое сверстников: один из них — сотрудник кафе, соперник, который увел девушку у стрелка, второй — сам стрелок, он покончил жизнь самоубийством, отказавшись сдаться полиции.
Начальник ГО и ЧС Советского района, назвал произошедшее «криминальной трагедией и кошмарной разборкой, в основе которой — любовный треугольник».
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ИСТОЧНИК KP.RU