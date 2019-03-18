Пушистая парочка хулиганов: белые медвежата внезапно «напали» на свою маму

СЕГОДНЯ 20:33 2019-03-18T20:33:02+03:00

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Новосибирцы продолжают делиться забавными видео с белыми медвежатами. Они родились у медведицы Герды в середине декабря прошлого года. Но в Новосибирском зоопарке о радостном событии рассказали только месяц назад, а подходить к их вольеру и вовсе разрешили, как неделю.

Теперь горожане готовы часами ждать белых пушистых медвежат, чтобы сделать умилительные кадры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697909" frameborder="0"></iframe> Белые медвежата внезапно напали на свою маму.Автор: Анна Новикова

— Три часа ожидания подарили мне встречу с мишками, — рассказала Анна Новикова, частая гостья зоопарка.

В этот раз ей удалось заснять, как медвежата играют с мамой. Они «нападают» на Герду. Одному даже удалось повалить маму на спину!

ИСТОЧНИК KP.RU