2019-03-18T20:33:02+03:00
Дом. Семья

Пушистая парочка хулиганов: белые медвежата внезапно «напали» на свою маму

Горожане не перестают умиляться малышам [видео]
Александра БРУНЯ
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Горожане готовы часами ждать белых пушистых медвежат, чтобы сделать умилительные кадры. Фото: скриншот видеоГорожане готовы часами ждать белых пушистых медвежат, чтобы сделать умилительные кадры. Фото: скриншот видео
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Новосибирцы продолжают делиться забавными видео с белыми медвежатами. Они родились у медведицы Герды в середине декабря прошлого года. Но в Новосибирском зоопарке о радостном событии рассказали только месяц назад, а подходить к их вольеру и вовсе разрешили, как неделю.

Теперь горожане готовы часами ждать белых пушистых медвежат, чтобы сделать умилительные кадры.

Белые медвежата внезапно напали на свою маму.Автор: Анна Новикова

— Три часа ожидания подарили мне встречу с мишками, — рассказала Анна Новикова, частая гостья зоопарка.

В этот раз ей удалось заснять, как медвежата играют с мамой. Они «нападают» на Герду. Одному даже удалось повалить маму на спину!

ИСТОЧНИК KP.RU

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