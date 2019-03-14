Нежность до слез: видео, как белая медведица кормит малышей, растрогало соцсети

СЕГОДНЯ 22:09 2019-03-14T22:14:25+03:00

Ролик с полярной мамой Гердой и ее детенышами из Новосибирского зоопарка набирает популярность в Интернете

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Двойня у любимицы Новосибирского зоопарка - белой медведицы Герды – родилась 11 декабря, но только совсем недавно она стала выводить детенышей на прогулки. А на днях сибирякам и вовсе повезло: они увидели, как полярная мама кормит медвежат. И им удалось сделать очень трогательные снимки:

- Герду и медвежат мы фотографировали во вторник и четверг в первой половине дня, - рассказала сибирячка Ольга Головина.

А у Нины Курбаткиной и вовсе получилось записать видео с полярным семейством, и сейчас пользователи соцсетей оставляют на Youtube восхищенные комментарии:

- Два пушистика: трудновато будет Герде., - пишут одни.

- Нежность до слёз, - признаются вторые.

- Лапочки кушают, урчат от удовольствия, - умиляются медвежатами третьи.

- Герда хвастается малышами, говорит: «Смотрите!», - шутят третьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697278" frameborder="0"></iframe> Видео, как белая медведица Герда кормит малышей, растрогало соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU