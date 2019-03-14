Нежность до слез: видео, как белая медведица кормит малышей, растрогало соцсети
Двойня у любимицы Новосибирского зоопарка - белой медведицы Герды – родилась 11 декабря, но только совсем недавно она стала выводить детенышей на прогулки. А на днях сибирякам и вовсе повезло: они увидели, как полярная мама кормит медвежат. И им удалось сделать очень трогательные снимки:
- Герду и медвежат мы фотографировали во вторник и четверг в первой половине дня, - рассказала сибирячка Ольга Головина.
А у Нины Курбаткиной и вовсе получилось записать видео с полярным семейством, и сейчас пользователи соцсетей оставляют на Youtube восхищенные комментарии:
- Два пушистика: трудновато будет Герде., - пишут одни.
- Нежность до слёз, - признаются вторые.
- Лапочки кушают, урчат от удовольствия, - умиляются медвежатами третьи.
- Герда хвастается малышами, говорит: «Смотрите!», - шутят третьи.
Видео, как белая медведица Герда кормит малышей, растрогало соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU