Игрушки не бросать: в Новосибирском зоопарке открыли проход к белым медвежатам
Новосибирский зоопарк опубликовал новое видео с медвежатами-двойняшками. На нем малыши играют с мамой и выходят на непродолжительные прогулки. В зоопарке сняли оградительную ленту от прохода к белым медведям, теперь посетителей пускают посмотреть на детенышей Кая и Герды.
— Можно подходить и наблюдать за Гердой и медвежатами. Но мы просим всех соблюдать простые правила: не шуметь, не звать Герду, не бросать медведям игрушки и корм. Все внимание медведицы сейчас направлено на детенышей. Она постоянно должна смотреть за своей резвой двойней. Пожалуйста, не отвлекайте и не пугайте ее, — просят сотрудники зоопарка.
Малыши начинают выходить на прогулки с мамой. Хотя еще на прошлой неделе при любой попытке выбраться наружу, медведица возвращала их на место.
Первая новость о появлении на свет сразу двух белых медвежат появилась 19 февраля, хотя родились малыши 11 декабря. Первые недели известие держали в строжайшей тайне, чтобы не сглазить медвежат.
Медвежата-двойняшки из Новосибирского зоопарка играют с мамой..
ИСТОЧНИК KP.RU