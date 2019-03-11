2019-03-11T16:07:05+03:00
Дом. Семья

Игрушки не бросать: в Новосибирском зоопарке открыли проход к белым медвежатам

Администрация зверинца просит посетителей не шуметь и не звать Герду [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Медвежата-двойняшки и их мама Герда в Новосибирском зоопарке. Фото: кадр из видеороликаМедвежата-двойняшки и их мама Герда в Новосибирском зоопарке. Фото: кадр из видеоролика
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Новосибирский зоопарк опубликовал новое видео с медвежатами-двойняшками. На нем малыши играют с мамой и выходят на непродолжительные прогулки. В зоопарке сняли оградительную ленту от прохода к белым медведям, теперь посетителей пускают посмотреть на детенышей Кая и Герды.

— Можно подходить и наблюдать за Гердой и медвежатами. Но мы просим всех соблюдать простые правила: не шуметь, не звать Герду, не бросать медведям игрушки и корм. Все внимание медведицы сейчас направлено на детенышей. Она постоянно должна смотреть за своей резвой двойней. Пожалуйста, не отвлекайте и не пугайте ее, — просят сотрудники зоопарка.

Малыши начинают выходить на прогулки с мамой. Хотя еще на прошлой неделе при любой попытке выбраться наружу, медведица возвращала их на место.

Первая новость о появлении на свет сразу двух белых медвежат появилась 19 февраля, хотя родились малыши 11 декабря. Первые недели известие держали в строжайшей тайне, чтобы не сглазить медвежат.

Медвежата-двойняшки из Новосибирского зоопарка играют с мамой..

ИСТОЧНИК KP.RU

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