А кто это такой любопытный? Первые шаги белых медвежат по снегу заставят вас улыбнуться

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-12T10:52:48+03:00

Малыши уже выходят на улицу, играют и позируют. Фото: Владимир Шадрин

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Фотограф Владимир Шадрин сегодня отправился в Новосибирский зоопарк с миссией — сделать много классных снимков белых медвежат-двойняшек. Накануне в зоопарке сообщили, что проход к Герде и малышам открыли, посетителям разрешил посмотреть на семейство.

— Ожидание Герды и медвежат длилось не долго, около получаса. Сейчас время половина третьего и съемка еще продолжается, — рассказал Владимир. — Возле белых медведей я один, хотя утром думал, что здесь будет целая очередь фотографов. Герда реагирует спокойно, она меня уже знает, я же часто в зоопарке снимаю, — шутит фотограф. — Поглядывает на меня, контролирует ситуацию.

Владимир говорит, что медвежата очень активные, беспрестанно играют. Уже сейчас видна разница характеров: один из них чуть порасторопнее, другой чуть спокойнее.

— Думаю, тот что активнее — мальчик, другой — девочка, — предполагает фотограф.

Чтобы сделать эти кадры, фотограф прождал медвежат у вольера полчаса. Фото: Владимир Шадрин

Герда изредка поглядывает на фотографа - контролирует ситуацию. Фото: Владимир Шадрин

В зоопарке открыли проход к семейству накануне, посетителей просят не шуметь. Фото: Владимир Шадрин

ИСТОЧНИК KP.RU