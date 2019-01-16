2019-01-16T11:40:18+03:00
Здоровье

Решили заплатить: клиника оплатила ремонт шлагбаума, который сломал врач «Скорой»

Главный врач рассказал, что все устали от бесконечных жалоб и претензий
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Доктор приехал на вызов к пациенту, а дорога была перегорожена. Фото: скриншот видеоДоктор приехал на вызов к пациенту, а дорога была перегорожена. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Свое продолжение получила история с врачом «скорой помощи», которая произошла осенью прошлого года. Доктор приехал на вызов к пациенту, а дорога была перегорожена. Он вышел из машины и поднял шлагбаум, тем самым сломав механизм. Депутат Госдумы даже призывал наградить доктора за его поступок, а на сторону медика встали и его коллеги. Но все закончилось не так радужно:

— Мы заплатили почти четыре тысяч рублей за его ремонт. Решение это приняли коллегиально. Всем надоел очень сильно весь этот шум. Жильцы наняли адвоката, который отнимал у нас много времени и писал всюду жалобы. Писал письмо в мэрию, прокуратуру. Ему везде отклонили требования. Но нашего врача очень сильно это нервировало, он сам предлагал оплатить ремонт из личных средств. Но расходы на себя взяла клиника, — рассказал «КП»- Новосибирск» Вячеслав Ярушкин, главный врач клиники «Претор». — Есть такая поговорка: когда лает собачка — лучше ее покормить. Можно было бы пойти на принцип, но жалко времени и сил.

При этом, по словам врача, адвокат продолжает свою работу даже уже после выплаты.

— Очередную бумагу какую-то настрочил, несмотря на то, что со стороны жильцов никаких претензий к нам больше нет, — добавил Вячеслав Ярушкин.

При этом Валерий Гаврилюк - тот самый врач, который сломал шлагбаум, от своей позиции не отказался, и отказываться не собирается, и готов ломать любые преграды ради пациентов.

Врач ломает шлагбаум, чтобы попасть к пациенту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Летел связанным на полу: авиадебошира на рейсе Бангкок-Новосибирск замотали скотчем
Заболели только не привитые: сибиряки продолжают подхватывать грипп
Ее задушили: эксперты назвали причины гибели автомобилистки из Бердска
Легенда в городе: в Новосибирск из Лаоса прибыли советские танки Т-34
Шикарные траты: директора новосибирского дома культуры увольняют после покупки iPhone Х
Неделя без вестей: в Ленинском районе пропал высокий новосибирец плотного телосложения
В деревне появился врач: новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Маслянинском районе
Меха на 350 тысяч: 17-летняя дочь украла у матери шубы и сдала их в ломбард
«Голос похож на Рианну»: Максим Фадеев предложил сибирячке с редким именем сольный проект
Ушибы и сломанный нос: двое детей оказались под колесами машин в двух районах города