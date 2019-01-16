Решили заплатить: клиника оплатила ремонт шлагбаума, который сломал врач «Скорой»

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-16T11:40:18+03:00

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Свое продолжение получила история с врачом «скорой помощи», которая произошла осенью прошлого года. Доктор приехал на вызов к пациенту, а дорога была перегорожена. Он вышел из машины и поднял шлагбаум, тем самым сломав механизм. Депутат Госдумы даже призывал наградить доктора за его поступок, а на сторону медика встали и его коллеги. Но все закончилось не так радужно:

— Мы заплатили почти четыре тысяч рублей за его ремонт. Решение это приняли коллегиально. Всем надоел очень сильно весь этот шум. Жильцы наняли адвоката, который отнимал у нас много времени и писал всюду жалобы. Писал письмо в мэрию, прокуратуру. Ему везде отклонили требования. Но нашего врача очень сильно это нервировало, он сам предлагал оплатить ремонт из личных средств. Но расходы на себя взяла клиника, — рассказал «КП»- Новосибирск» Вячеслав Ярушкин, главный врач клиники «Претор». — Есть такая поговорка: когда лает собачка — лучше ее покормить. Можно было бы пойти на принцип, но жалко времени и сил.

При этом, по словам врача, адвокат продолжает свою работу даже уже после выплаты.

— Очередную бумагу какую-то настрочил, несмотря на то, что со стороны жильцов никаких претензий к нам больше нет, — добавил Вячеслав Ярушкин.

При этом Валерий Гаврилюк - тот самый врач, который сломал шлагбаум, от своей позиции не отказался, и отказываться не собирается, и готов ломать любые преграды ради пациентов.