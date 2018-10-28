В Новосибирске врач скорой помощи сломал шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
В Центральном районе Новосибирска врач сломал шлагбаум, чтобы попасть во двор.
— Врач частной скорой помощи не стал церемониться с возникшим на пути препятствием и просто погнул установленный на въезде во двор по улице Державина, 5, шлагбаум, — сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54.
С одной стороны понятно, что на кону было здоровье, а может и жизнь человека. С другой стороны, жильцы дома на Державина теперь обвиняют медика в порче имущества и невнимательности.
— Тридцатью метрами правее есть шлагбаум для спецслужб, таких как скорая, который открывается по звонку диспетчеру, чей номер на нем и написан, — возмущены жильцы. Ущерб, причиненный медиком — около 2500 тысяч.
Напомним, что спецслужбы часто жалуются на проблему подъезда к многоэтажкам в Новосибирске. Дома или облеплены машинами или перегорожены шлагбаумами.
— Врачу не надо гадать есть там другой шлагбаум или нет, тем более куда то звонить — это все время! И так будет с каждым шлагбаумом, — заступаются за мужчину в белом халате пользователи соцсетей.
Врач ломает шлагбаум, чтобы попасть к пациенту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54