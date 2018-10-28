В Новосибирске врач скорой помощи сломал шлагбаум, чтобы попасть к пациенту

СЕГОДНЯ 19:29 2018-10-28T19:29:47+03:00

В соцсетях обсуждают врача, который сломал шлагбаум, чтобы попасть к пациенту. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В Центральном районе Новосибирска врач сломал шлагбаум, чтобы попасть во двор.

— Врач частной скорой помощи не стал церемониться с возникшим на пути препятствием и просто погнул установленный на въезде во двор по улице Державина, 5, шлагбаум, — сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54.

С одной стороны понятно, что на кону было здоровье, а может и жизнь человека. С другой стороны, жильцы дома на Державина теперь обвиняют медика в порче имущества и невнимательности.

— Тридцатью метрами правее есть шлагбаум для спецслужб, таких как скорая, который открывается по звонку диспетчеру, чей номер на нем и написан, — возмущены жильцы. Ущерб, причиненный медиком — около 2500 тысяч.

Напомним, что спецслужбы часто жалуются на проблему подъезда к многоэтажкам в Новосибирске. Дома или облеплены машинами или перегорожены шлагбаумами.

— Врачу не надо гадать есть там другой шлагбаум или нет, тем более куда то звонить — это все время! И так будет с каждым шлагбаумом, — заступаются за мужчину в белом халате пользователи соцсетей.