«Надо будет — еще раз открою»: врач скорой помощи сломал шлагбаум, чтобы спасти жизнь пациента, и стал героем соцсетей

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-02T14:46:30+03:00

Валерий Гаврилюк, как и положено герою, говорит скромно: «Я же не за награду сделал это, а за саму идею, просто спасал человека...»

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Валерий Гаврилюк — врач ультразвуковой диагностики из Новосибирска. В конце октября он работал в частной скорой помощи, спешил на вызов. Вопрос был серьезный — у пациента кровотечение, каждая минута на счету. Но спецмашина столкнулась с препятствием. Жители дома по улице Державина, желая оградить свой двор от посторонних, поставили шлагбаум…

— У нас был вызов к тяжелому пациенту, решался вопрос — либо на операцию везти его, либо нет, — вспоминает Валерий Гаврилюк.

Доктор признается, что даже не сомневался, что делать. Как говорится — вижу цель... Валерий Гаврилюк за двадцать пять секунд разобрался с ситуацией. Как он лихо ломает шлагбаум, засняли видеокамеры. Кадры тут же попали в социальные сети, выложили их, кстати, недовольные жильцы.

Врач ломает шлагбаум, чтобы попасть к пациенту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

— Дорога должна быть спецмашинам всегда открыта, — объясняет медик. — Надо будет — еще раз открою. Открою и еще раз, и еще раз, и еще раз. Поймите, жизнь человеческая бесценна. Ее ни за какие деньги, ни за какие шлагбаумы не купишь. А если бы те люди побыли в роли пациента, который ждет скорую, когда стоит вопрос о жизни и смерти, они бы этот шлагбаум сами перегрызли, своими зубами.

Механизм шлагбаума встречи с решительным доктором не выдержал. Жильцы выставили счет медику.

— Тридцатью метрами правее есть шлагбаум для спецслужб, таких как скорая, который открывается по звонку диспетчеру, чей номер на нем и написан, — объяснили они. — Ущерб, причиненный доктором — около 2,5 тысяч рублей.

За медика тогда вступились коллеги. Врачи государственной скорой не стали молчать, у них такие истории тоже случаются.

— Для врача скорой помощи самое главное — как можно быстрее прибыть к больному и спасти жизнь человека. Поэтому никакие шлагбаумы на его пути, никакие заборы не являются помехой, — прокомментировала ситуацию Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи.

На стороне подчиненного и главный врач клиники «Претор» Вячеслав Ярушкин.

— Мы будем действовать по закону. Письмо от жильцов с претензией мы получили, его оценит наш юрист. Если закон потребует возмещения ущерба, мы это сделаем. По ситуации могу сказать, что каждый здравомыслящий человек задаст вопрос о регламенте установки придомовых шлагбаумов. Меня в случившемся радует то, что есть вопросы, которые объединяют наше общество. Это редкий случай, когда больше 90% людей едины в своей оценке происшедшего.

Если почитать комментарии в соцсетях и СМИ, то, действительно, большинство на стороне врача. Его решил поддержать и депутат Государственной думы Борис Чернышов. Он написал письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой не наказывать медика.

— Я впечатлился тем, что у нас такие есть неравнодушные люди, — рассказал «КП» Чернышов. — Он мог бы стоять и ждать, или идти пешком, и не смог бы спасти пациента. В итоге был бы один негатив. А он поступил очень хорошо, мужественно. Не боясь ничего, просто исполнил свой долг — быстро помочь пациенту. Он же не для себя бросился бороться с этим шлагбаумом. Я считаю, что его пример мог послужить для многих и врачей, и учителей, депутатов, чиновников. Те обязанности, которые мы исполняем по долгу службы — это не только инструкции, но и душевный и морально выверенный подход. Мы должны поддержать этого человека. А то, что ему управляющая компаний грозит штрафами, пытаются взыскать деньги, чтобы починить шлагбаум — это очень не правильно. Здесь должен вмешаться мэр и губернатор. И они должны сами этот вопрос закрыть.

Депутат также попросил наградить Валерия Гаврилюка.

«Прошу Вас представить к государственной награде «Орден Мужества» или присвоить звание «Почетный гражданин Новосибирской области», — написал в письме губернатору народный избранник.

В Правительстве Новосибирской области о письме знают, но пока в канцелярию оно не поступило. Комментарии по ситуации обещали предоставить после получения послания. А сам Гаврилюк, как и положено герою, говорит скромно: «Я же не за награду сделал это, а за саму идею, просто спасал человека»…