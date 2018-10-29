2018-10-29T15:29:25+03:00
Общество

В скорой заступились за коллегу, который сломал шлагбаум, чтобы попасть к пациенту

Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, как медиков вынуждают портить имущество
Виктория МИНАЕВА
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Врач частной скорой помощи, чтобы попасть к пациенту, вручную поднял шлагбаум.Врач частной скорой помощи, чтобы попасть к пациенту, вручную поднял шлагбаум.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи, заступилась за коллегу, который сломал шлагбаум. Напомним, врач частной скорой помощи, чтобы попасть к пациенту, вручную поднял шлагбаум. Жильцы дома намерены взыскать с него за ремонт техники.

— Для врача скорой помощи самое главное — как можно быстрее прибыть к больному и спасти жизнь человека. Поэтому никакие шлагбаумы на его пути, никакие заборы не являются помехой, — прокомментировала ситуацию Ирина Большакова. — У нас тоже были случаи, когда докторам приходилось ломать шлагбаум, потому что невозможно было подъехать к дому, а идти было очень далеко. Нам пытались предъявить претензии о материальной компенсации. На что мы привели аргумент, что никто не имеет права преграждать дорогу скорой медицинской помощи. А здесь было явное препятствие.

В итоге конфликт был улажен в ходе переписки. Но, как признается Большакова, подобные истории будут случаться все чаще.

— Количество шлагбаумов, заборов в городе растет. Бывает, что скорая приедет на вызов, шлагбаум откроют. Затем получат помощь, а когда скорая уезжает, шлагбаум уже закрыт. И дозвониться уже до вызывающих невозможно. Иногда по полчаса мы находимся вот во дворе, не можем выехать, — приводит пример Большакова.

Врач ломает шлагбаум, чтобы попасть к пациенту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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