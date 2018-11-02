2018-11-02T12:15:56+03:00
Здоровье

«Он поступил мужественно»: депутат Госдумы попросил наградить врача «скорой», сломавшего шлагбаум

Врач частной «скорой помощи» не мог попасть во двор из-за ограждения, и просто его сломал
Александра БРУНЯ
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Видео инцидента вызвало широко обсуждение. Недовольны остались жильцы дома, шлагбаум которого сломали. Фото: скриншот видеоВидео инцидента вызвало широко обсуждение. Недовольны остались жильцы дома, шлагбаум которого сломали. Фото: скриншот видео
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Продолжение получила нашумевшая история со врачом частной скорой помощи. Валерий Гаврилюк спешил на вызов к пациенту, а дорогу машине преградил шлагбаум. Нянчится с препятствием доктор не стал. Он просто вышел из машины и задрал шлагбаум, при этом сломав механизм.

Видео инцидента вызвало широко обсуждение. Недовольны остались жильцы дома, шлагбаум которого сломали. Но за доктора вступились и коллеги, и многие пользователи соцсетей. А сегодня стало известно, что сторону врача принял и депутат Госдумы Борис Чернышов:

— Я впечатлился тем, что у нас такие есть неравнодушные люди. Он поступил очень хорошо, мужественно. Не боясь ничего, просто исполнил свой долг — быстро помочь пациенту, — отметил депутат.

Борис Чернышов написал официальное письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой не наказывать врача, а даже поощрить.

— Прошу Вас представить к государственной награде «Орден Мужества» или присвоить звание «Почетный гражданин Новосибирской области», — написал в письме народный избранник.

Врач ломает шлагбаум, чтобы попасть к пациенту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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