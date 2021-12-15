Урок для учительницы: педагога онлайн-школы уволили за пост в Инстаграме — что она сделала не так?

Девушка преподавала русский онлайн и увлекалась pole dance. Фото: предоставлено Викторией Кашириной

23-летняя Виктория Каширина совместила два хобби: стрип-пластику и педагогику. Получилось не очень удачно. Ведь преподавала она не танцы, а русский и литературу в онлайн-школе для самых обычных детей из Новосибирска. В свободное от виртуальных тетрадок время Вика тренировала грацию и пластику в полуобнаженном виде. Все бы ничего, но черт ее дернул снять видео приват-танца и выложить его в свой Инстаграм. Ролик залайкали ученики, а потом подтянулись и недовольные родители. Директору танец тоже не понравился…

«МАМ, ГЛЯНЬ НА НАШУ РУСИЧКУ»

По страничке Виктории Кашириной в Инстаграме сразу и не скажешь, что она может преподавать в школе. Девушка молодая, ей всего 23 года. Окончила Новосибирский педуниверситет. Но дело не в возрасте, а в образе. Полистаешь ленту и зависнешь: вот Вика с новым маникюром, с длиннющими блестящими ногтями, вот у нее сережка в носу. А вот девушка трогает свои пухлые губы: такой эротический образ педагог придумала для очередного селфи.

Спелой, аппетитной вишенкой на этом торте стал видеоролик Виктории, который она также выложила на своей страничке. Краткое содержание таково: девушка вечером заходит в квартиру, снимает плащ, а там одно исподнее в кружевах. Звучит музыка, педагог начинает свой откровенный танец. В один из моментов в кадре, видимо, засветились совсем обнаженные элементы ее торса, и монтажер их ловко заблюрил. В общем, цензура соблюдена, причинные места прикрыты, а что до движений и поз, так это же направление в хореографии такое есть — называется стрип-пластика. Нажав кнопку «Опубликовать», Вика спокойно легла спать, ожидая утром увидеть свежие комментарии и высокий показатель просмотров. Но все пошло по-другому сценарию.

Дети вступились за Викторию, но родители требовали уволить ее из-за видео. Фото: личный архив

Одной из зрительниц стала ученица Виктории Сергеевны. Девочка широко открыла глаза, поставила лайк и огонек. А потом показала маме, мол, глянь, как наша русичка может. Это была точка невозврата. Видео полетело в родительский чат и напрямую в смартфон директора.

— Могли бы вы не выставлять видео такого откровенного рода или закройте профиль! Моя дочь смотрит, ваш авторитет ну явно не преподавателя. Или смените профессию, — вот что прочитала педагог Виктория утром, открыв свой Инстаграм, вместо «Вика, класс! Давай еще». Чуть позже позвонил и директор.

«СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ ДЕТЬМИ»

— Я несколько лет занимаюсь Pole Dance и давно мечтала снять ролик. Разумеется, он не был предназначен для учеников. Мама ученицы потребовала закрыть аккаунт. Я отказалась и вообще заблокировала и дочку, и маму. Но было уже поздно, — рассказывает свою печальную историю «Комсомолке» учительница.

Соучредитель онлайн-гимназии в личной беседе сообщил педагогу об увольнении. Вика даже на диктофон это записала, сначала наивно полагая, что ее права нарушены и с этой записью она пойдет в суд.

— У меня есть достоверная информация: ваш провокационный контент уже вирусно разлетелся среди учеников и их родителей, — звучит голос директора на диктофонной записи. — Буря уже поднялась, и нам надо как-то реагировать. У меня самого двое детей, я очень хорошо понимаю этих родителей. Каждый человек имеет право на свободу выражения, но сейчас вы в проявлении своей свободы наступили на нашу свободу. Если вы хотите проявлять себя, мы имеем право не следовать этому пути. Вы уволены.

Образ учителя русского языка не совпадал с откровенными снимками в аккаунте педагога. Фото: личный архив

Вика же сначала встала в оборону.

— Следите за своими детьми, а не за мной, — писала в соцсетях надоедливым родителям и отправляла хейтеров в черный список.

Даже написала пост об этом. Искала юриста, смеялась, говорила, что ее личная жизнь никого не касается. Записывала сториз, где в шутку обещала, что выложит свои снимки и видео на одном интим-сайте. И что в итоге? Привлекла кучу хейтеров. Они начали зло смеяться над девушкой, писать ей в личку гадости, даже про ее танец отзывались нелестно. В итоге Вика закрыла все свои аккаунты, залегла на дно.

Снимки ее и правда появились на платформе Only Fans, где пользователи продают свои приватные фотографии озабоченным фанатам. Вика говорит, что это фейк и это сделала не она, а ее ненавистники. И вообще переживает. Не такой славы она хотела.

ТАНЦЕВАТЬ МОЖНО, НО С МУЖЕМ

Видя ажиотаж вокруг темы с учительницей, онлайн-гимназия опубликовала официальное заявление.

— Психика детей очень восприимчива, она нуждается в бережном отношении. Ненормативная лексика, демонстрация курения или употребления алкоголя, видео в нижнем белье, а также сцены откровенного содержания, демонстрация насилия и жестокости — все это не имеет отношения ни к творчеству, ни к эстетике, ни к свободе личности и в открытом аккаунте педагога, по нашему мнению, недопустимо, — отметило руководство школы.

Учитель Дарина Сергеевна решила уйти из школы после претензий к ее TikTok. Фото: личный архив

В то же время в той же школе оказались не против учительских танцев в соцсетях. И в этом году наняли на работу блогера Дарину Сергеевну Грачеву, жертву этического скандала. Раньше она работала учительницей в школе № 630 Санкт-Петербурга, пока коллеги не нашли ее TikTok. К «возмутительным» были отнесены видео, где учительница проверяет тетради с неразборчивым почерком, рассказывает о том, насколько тяжко составлять отчеты, и торопится на работу, чтобы успеть к вечно опаздывающим ученикам. А ролик, где Дарина танцует с мужем в отеле в банных халатах, и вовсе был записан в разряд непристойных.

Дарине не угрожали увольнением, но создали условия для увольнения по собственному желанию. В итоге педагога приняли в новосибирской онлайн-гимназии: танцы с мужем в халате посчитали пристойными.

Вывод прост: в истории Виктории не хватило как раз одного халата. Под плащом.

А вот был случай

УЧИТЕЛЬНИЦА-МОРЖ

Похожий скандал случился в Барнауле: 38-летняя учительница русского и литературы Татьяна Кувшинникова лишилась работы из-за фото в купальнике. Педагог участвовала в акции в поддержку зимней Универсиады-2020 и сфотографировалась во время соревнований по плаванию в холодной воде. После чего директор школы № 13 подписала приказ об увольнении.

За учительницу-спортсменку заступился даже министр. но директор школы следила за каждым ее шагом. Фото личный архив

Родители встали на защиту спортсменки — и приказ об увольнении отменили, однако директор стала контролировать каждый шаг Татьяны. Тогда педагог уволилась сама и больше не стала возвращаться в школу даже после вмешательства краевого министра образования. Но Татьяна считает, что ее история не про обнаженку, этим и отличается от истории Вики.

— Мою историю увольнения совсем нельзя сравнить с такими случаями! Я веду здоровый образ жизни, и мое фото было тому подтверждением. К сожалению, директор школы оказалась недальновидным человеком, не ценящим свои кадры, — поделилась с «Комсомолкой» Кувшинникова.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Должен быть кодекс этики педагога»

Новосибирские эксперты образования уверены, что учителя не должны бояться соцсетей. Дистанционное образование изменило жизнь школ по всей стране, многие сельские дети ходят на онлайн-уроки к городским учителям, так как своих не найти. Однако молодых педагогов нужно обучать поведению в соцсетях еще в вузе.

— Мое мнение: во всем нужно знать меру. Педагог не только учит детей, но и воспитывает, в том числе и на личном примере. Должен быть кодекс этики педагога, и во многих учебных заведениях он уже есть. Ведь для учеников существуют кодексы поведения лицеистов, гимназистов. Нужно понимать, что такое хорошо и что плохо. и не становиться антигероем или лжегероем для современных детей, — отметил директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев. — Изначально этому должны учить на уровне педуниверситета, а опытным учителям об этом нужно говорить на курсах повышения квалификации.

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