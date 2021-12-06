«Ученица пролайкала видео и похвасталась маме»: в Новосибирске учительницу русского языка уволили за ролик со стриптизом

Девушка преподавала русский онлайн и увлекалась pole dance. Фото: предоставлено Викторией Кашириной

Девушка заходит в свою квартиру, снимает одежду и начинает танцевать на собственной кровати: Инстаграм и не такие ролики с девушками в нижнем белье видел. Вот только на этот раз в кадре оказалась учительница русского языка и литературы Виктория Каширина, и из-за этого ролика 23-летняя девушка лишилась работы. Ее уволили из онлайн-гимназии за аморальное поведение, но педагог грозится подать в суд. И рассказала КП-Новосибирск свою версию истории.

ПРОЛАЙКАЛА ВИДЕО, ПОХВАСТАЛАСЬ МАМЕ

Виктория Каширина окончила НГПУ, два года работала не по специальности, а с приходом пандемии решила стать учителем. Девушка устроилась в онлайн-гимназию — преподавала русский язык и литературу.

— Полгода я вела уроки, ученики были в восторге. Дети писали мне: «Вы мой любимый учитель». Даже прислали целое сочинение. Одна из любимых учениц подписалась на мой аккаунт, пролайкала видео и похвасталась маме, -рассказала КП-Новосибирск Виктория Каширина.

Вот только у мамы школьницы посты учительницы, посвященные совсем не Пушкину и Достоевскому, вызвали недоумение.

— Я несколько лет занимаюсь Pole Dance и давно мечтала снять ролик. Разумеется, он не был предназначен для учеников. Мама ученицы потребовала закрыть аккаунт. Я отказалась, в итоге заблокировала и дочку, и маму. Но было уже поздно: с утра написал директор и потребовал удалить видео, а сам ролик разлетелся среди родителей, — объяснила КП-Новосибирск Виктория.

Мама ученицы увидела инстаграм учительницы и была шокирована. Фото: предоставлено Викторией Кашириной

УВОЛИТЬ ЗА АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Через два дня девушку вызвали на разговор к директору и пригрозили увольнением за аморальное поведение. Девушка предоставила запись разговора с учредителем школы.

— У меня есть достоверная информация: ваш провокационный контент уже вирусно разлетелся среди учеников и их родителей. Буря уже поднялась, и нам надо как-то реагировать. У меня самого двое детей, я очень хорошо понимаю этих родителей. Каждый человек имеет право на свободу выражения, но сейчас вы в проявлении своей свободы наступили на нашу свободу. Если вы хотите проявлять себя, мы имеем право не следовать этому пути. Вы уволены, — сообщил Виктории соучредитель онлайн-гимназии. — Это прекрасный повод донести до всех родителей те моральные принципы, которых мы придерживаемся.

Однако Виктория решила не сдаваться: выложила пост о своем увольнении в Инстаграме и собирается идти в суд.

А вы как думаете, кто прав в этой истории?

Родительница (слева) потребовала закрыть аккаунт. Фото: предоставлено Викторией Кашириной

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Это отнюдь не нормальное поведение для учителя. По сути работодатель исходит из того, что это аморальное поведение. Согласно Трудовому кодексу аморальным считается появление в нетрезвом виде, мат и поведение, унижающее достоинство личности, на рабочем месте. Здесь ничего этого нет. Однако преподавательская деятельность является процессом не только образования, но и воспитания. Учитель демонстрирует видео с танцем, не предназначенное для несовершеннолетних. При этом к ролику имеет доступ широкий круг учеников, которые еще несовершеннолетние. Поэтому работодатель имел веский повод для увольнения, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Михаил Жуков. — Согласно Трудовому кодексу РФ если аморальный поступок совершен не по месту работы, то увольнение не будет относиться к дисциплинарному взысканию. Поэтому девушка может изменить формулировку увольнения — уйти по собственному желанию или по соглашению сторон.

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