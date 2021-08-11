Урок для учительницы: преподавательницу, отправившую стриптиз школьнику, могут выгнать из профессии

Юрист уверен, что учительница не сможет работать даже в частных школах. Фото: соцсети.

32-летнюю учительницу из Новосибирской области ждёт суд. За то, что отправила школьнику эротическое видео. Видео с собой. Исполнение стриптиза. Должна была обучать иностранному языку, а вышло, что дала урок анатомии. 15-летний подросток не жаловался на такой необычный презент от педагога, но, говорят, переслал ролик приятелям. Дальше среди зрителей оказались и взрослые. И вот уже следователь возбуждает уголовное дело…

32-летняя учительница не стерпела позора и переехала в другой район. Местные жители сочувствуют ей:

- Идеальная, скромная. Руководство района узнало. Конечно, она потом и сама взялась за голову: что я наделала? Сейчас ты хоть золотой: оступись маленько – всё. Влюбилась тайно. Она любовалась им, комплименты ему говорила: ты красивый, но только ленивый, учиться надо. Захотела показать себя. Пожалуйста, вот, показала.

Ей вменяют 135-ую статью уголовного кодекса – «Развратные действия». По закону – до трёх лет лишения свободы. Сегодня начался процесс. Уже бывшая учительница признаёт вину. Вместе с адвокатом пытается её загладить. Об этом говорит мама подростка.

- Мировую хотят. Моральный иск нам будут выплачивать. Будем мы обсуждать прямо перед судом: можно и миллион попросить, но где она их возьмёт? Не меньше ста тысяч – это я сразу говорю. Не меньше, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика.

Обвиняемая, конечно, совсем не богата. Да и не помогут деньги уйти от наказания. Разве что немного уменьшат его. Так считает юрист Михаил Жуков.

- Относительно того, возможно ли, вообще, прекратить уголовное преследование – нет, невозможно. В данном случае с учётом того, что вину она признаёт, моральный вред готова компенсировать – наказание будет назначено, скорее всего, условное. Я думаю, что наказание будет содержать в себе запрет на профессию, - прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Жуков.

С такой статьей, говорит юрист, она не сможет работать даже в частных школах. Таков закон. Но вот общественное мнение в Новосибирске – на стороне учительницы. Многие говорят: ничего страшного, не особо-то и пострадал школьник. Психолог Оксана Красникова не считает поступок учительницы нормальным. Но и школьник, по её мнению, не получил большого удара по психике.

- Может ли травмировать ребёнка, подростка данное видело? Конечно же, нет. Потому что все подростки интересуются тем, как выглядят женщины обнажённые. Девочки интересуются, как выглядят мужчины обнажённые. Это детское нормальное любопытство. Это не травма, но это искажение реальности. Это нарушение субординации. Ребенок не будет проявлять уважение к подобному возрасту. К сожалению, дети в таком возрасте ещё не сформированы.

Доказывая моральный вред, семье школьника ещё надо будет объяснить судье, насколько парень пострадал, в чём эти страдания выразились и, конечно, обосновать запрошенную сумму.

Как бы ни закончилось дело, учительница точно получила большой урок. Да и для других это пример: думать надо, кому свою обнажённую натуру отправляешь. Слишком часто такие съёмки обретают излишнюю популярность.

Вот вам – ещё пример, тоже из Новосибирской области. Молодой человек по интернету разводил девушек на эротические снимки и выкладывал их в сеть. По словам помощника прокурора Кочковского района Игоря Макалева, жертвы даже не знали, как реально выглядит их виртуальный собеседник.

- Он создавал сам, покупал фейковые странички во ВКонтакте. На аватарки прикреплял фотографии посторонних людей, посторонних лиц, откуда-то из интернета также скачанных, с красивыми автомобилями. Сам красивый, модно одетый. Представлялся, что папа у него - бизнесмен. Предлагал дружить, потом обмениваться фотографиями.

Это дело тоже закончилось условным сроком. И тоже – уроком: не стоит доверять интернету самое сокровенное.

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