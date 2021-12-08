Учительнице русского языка, уволенной за ролик со стриптизом, предложили работу в новосибирском колледже

Уволенной за стриптиз учительнице русского языка предложили работу в колледже. Фото: предоставлено Викторией Кашириной.

На сторону Виктории Кашириной, учительницы русского языка и литературы, уволенной из онлайн—гимназии, встал директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышев. Он заявил, что в поведении сибирячки нет ничего постыдного, а ее увольнение — несправедливо. Более того, Чернышев готов предложить Виктории работу в колледже. Об этом он рассказал корреспондентам КП-Новосибирск.

— Конечно, если у нее все хорошо с профессиональными качествами, то конечно, мы бы взяли ее на работу, в чем проблема? Увольнять человека за то, что он красивый и снимает видео в «Инстаграме», как минимум, странно, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Чернышев, — Педагог — это тоже человек! Все человеческие слабости и пороки, совершенно очевидно, ему свойственны.

Сергей Чернышев уверен: педагог должен себя контролировать ничуть не больше, чем представители других профессий. По его мнению, учителя имеют права выкладывать в своих личных соцсетях любой контент.

— Если это кого-то оскорбляет, ну не смотрите «Инстаграм». Смотрите, например, «Одноклассники»: там все скромнее. Она же свои видео не на сайте школы публиковала, а на своих страницах в соцсетях. Очень странно, что за подобное человек лишился работы. Это нечестно, — добавил руководитель Новоколледжа.

Сергей Чернышев подчеркнул, что подобные видео не влияют на профессиональные качества педагога. В свободное от учебной деятельности время они вольны поступать, как считают нужным.

— О таких вещах надо говорить! Если мы обсуждаем, что у женщины красивое тело и она может его показывать, от этого извращенцев не прибавится. Извращенцы вырастут, если мы будем об этом похихикивать и краснеть при разговорах об этом. Когда такие проблемы проговариваются, их проще решать, — дополнил Сергей Чернышев в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала историю Виктории Кашириной. Ее уволили из онлайн-гимназии за аморальное поведение. Виной тому — откровенный ролик, который педагог русского языка и литературы опубликовала в своем Инстаграм. На нем девушка заходит в свою квартиру, снимает одежду и начинает танцевать на собственной кровати. Видео молнией разлетелось по родительским чатам, и ее уволили.

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