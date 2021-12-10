«Она красивая и современная»: дети просят вернуть учительницу, уволенную из-за видео со стриптизом

Школьники вступились за любимую учительницу. Фото: предоставлены Викторией Кашириной

В Новосибирске гимназия прервала молчание и публично осудила педагога, которого уволила за откровенные видео в Инстаграме. Тем временем дети забросали мессенджеры Виктории Кашириной словами поддержки, называют ее лучшей учительницей и просят вернуться в школу. О том, как развивается педагогический скандал в Новосибирске, — в материале «Комсомолки».

«УМЕЕТ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК»

Виктория Каширина — 23-летняя учительница русского языка. Она оказалась в центре скандала из-за откровенного видео в Инстаграме, а также фото в нижнем белье. Конфликт начался с жалобы мамы, которая увидела, что дочка подписалась на учительницу.

— Добрый вечер! Могли бы вы не выставлять видео такого откровенного рода или закройте!!! (аккаунт. — Ред.). Моя дочь смотрит, ваш авторитет ну явно не преподавателя. Или смените профессию, — написала учительнице в директ мама девочки.

Виктория готовилась к суду со школой, но теперь в шоке от травли. Фото: предоставлены Викторией Кашириной

Учительница отказалась закрывать аккаунт — и мать скинула видео другим родителям, а также пожаловалась руководству школы. Педагогу показали в гимназии на дверь. Та стала кричать о свободе слова, но в итоге столкнулась с травлей и закрыла свои страницы в соцсетях. Но у Вики оказалась и группа поддержки. Как ни странно, ее ученики.

— Просто взяли и уволили лучшего учителя из-за Инстаграма. По мне, из-за таких решений у нас репутация портится, — считает ученица.

— Их должно волновать только то, как вы преподаете, а вы хорошо преподаете. Всем нравится, никто не жаловался на это. Какое вообще дело до фоток или видео, — поддержала другая школьница.

— Да почему всем важно, что в Инстаграме?! Их вообще не волнует, как вы преподаете? Или что ученики приходят на уроки с удовольствием, потому что интересно? — удивляется ученик.

Девушка быстро нашла общий язык с современными детьми. Фото: предоставлены Викторией Кашириной

Виктория Каширина всего два года назад окончила НГПУ и не работала по специальности, а потом устроилась в Онлайн-гимназию № 1. О красотке-учительнице дети даже сочинения писали!

— Мой любимый учитель в гимназии — это Виктория Евгеньевна Каширина. Она добрая и красивая, а главное — современная. Она хорошо понимает речь молодежи, — написал в сочинении ученик гимназии.

— Почему она мой любимый учитель? Сейчас расскажу. Она любит с нами в свободное время на уроке поговорить о жизни. Виктория Сергеевна очень добрая, дружелюбная и любит посмеяться над нашими шутками. Когда я сижу на уроке, мне становится комфортно и уютно, — подтвердил его одноклассник.

МНЕНИЕ ШКОЛЫ: НЕ ПРОТИВ INSTAGRAM — ПРОТИВ СТРИПТИЗА

Руководство частной гимназии не разделяет мнение детей. Взрослые прервали молчание и опубликовали свою точку зрения на своем сайте.

— Психика детей очень восприимчива, она нуждается в бережном отношении. Ненормативная лексика, демонстрация курения или употребления алкоголя, видео в нижнем белье, а также сцены откровенного содержания, демонстрация насилия и жестокости — все это не имеет отношения ни к творчеству, ни к эстетике, ни к свободе личности и в открытом аккаунте педагога, по нашему мнению, недопустимо, — отметили на сайте онлайн-гимназии. — Многие педагоги гимназии активно освещают свой профессиональный опыт, ведут тематические блоги в соцсетях, а также рассказывают в них о своих хобби и творческих увлечениях. Безусловно, в такой прозрачной среде становится особенно важно определять грань между конструктивным и сомнительным, созидательным и небезопасным. Тем более что в последнее время в СМИ все чаще появляются статьи о правомочности споров с педагогами из-за контента их социальных сетей. И здесь гимназия также бескомпромиссна в своей позиции. Мы всецело приветствуем, когда самовыражение педагога идет на пользу образовательному и воспитательному процессу и улучшает коммуникацию с детьми. Например, в прошлом учебном году мы с удовольствием пригласили в наш педагогический коллектив Дарину Сергеевну Грачеву, талантливого педагога, которая, как мы полагаем, была незаслуженно уволена из школы за активное ведение TikTok-канала с юмористическими и образовательными роликами, созданными вместе с детьми. Видео романтического танца с ее супругом, которое послужило поводом для увольнения с предыдущего места работы, с нашей точки зрения, не нарушает этических и моральных норм и лишь подчеркивает то, что педагог не робот, а живой человек, который строит отношения, любит и делится этим с окружающими.

Неизвестные подставили учителя, создав аккаунт на OnlyFans. Фото: предоставлены Викторией Кашириной

ПИСАЛИ АНОНИМНО, УГРОЖАЛИ И ОСКОРБЛЯЛИ

После скандала Викторию поддержал директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышев и даже предложил ей работу.

— Конечно, если у нее все хорошо с профессиональными качествами, то мы взяли бы ее на работу, в чем проблема? Увольнять человека за то, что он красивый и снимает видео для Инстаграма, как минимум странно, — прокомментировал КП-Новосибирск Сергей Чернышев, — Если это кого-то оскорбляет, не смотрите Инстаграм. Смотрите, например, Одноклассники: там все скромнее. Она же свои видео не на сайте школы публиковала, а на своих страницах в соцсетях. Очень странно, что за подобное человек лишился работы. Это нечестно.

Виктория призналась, что до сих пор переживает ситуацию и пока не готова давать интервью или выходить на новую работу.

— Я сменила ник в соцсетях, потому что было много негатива. Люди писали с анонимных аккаунтов, угрожали, оскорбляли, — поделилась с КП-Новосибирск девушка.

Более того, откровенные фото Виктории всплыли на OnlyFans (сайт, на котором знаменитости и звезды фильмов для взрослых продают поклонникам свои видео и фотографии. — Ред.).

— Это чья-то злая шутка! В соцсетях я смеялась, что создам там аккаунт, но, конечно, ничего такого не сделала. Кому-то не дает покоя эта идея. Это фейк, — заявила корреспондентам КП-Новосибирск Виктория Каширина.

Она пребывает в шоке от того, где теперь всплывают ее фото из Инстаграма.

— Это так называемое зеркальное эхо интернета. После любого подобного скандала человек становится мемом — Сеть реагирует, и начинается публичный хейт. Участники уже не смотрят на содержание публикации, смыслы вырываются из контекста, искажаются. Запускается вирусное распространение. И поэтому позиция учительницы «Инстаграм — это личное дело каждого» уже перестает работать. Так и произошло с Викторией — из открытого Инстаграма взяли фото и разместили на других ресурсах, кто-то на этом заработал, — предупредила начальник оперативного штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко. — Выдержать массовый хейт очень тяжело, я могу посочувствовать девушке. Но это пример того, что информационная безопасность очень важна для профессии педагога — как и для врача, пожарного, полицейского, чиновника. Иногда скандал может возникнуть на пустом месте, а цифровой след останется в поисковике и может навредить в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откровенные фото новосибирской учительницы, уволенной за ролик со стриптизом, появились на сайте OnlyFans

Девушка уверяет, что их там разместили хейтеры (подробнее)

«Ученица пролайкала видео и похвасталась маме»: в Новосибирске учительницу русского языка уволили за ролик со стриптизом

Мама одной из школьниц увидела видео педагога и пожаловалась директору (подробнее)

Учительнице русского языка, уволенной за ролик со стриптизом, предложили работу в новосибирском колледже

Руководитель Новоколледжа уверен, что ничего постыдно в поведении девушки нет (подробнее)