Откровенные фото новосибирской учительницы, уволенной за ролик со стриптизом, появились на сайте OnlyFans

Девушка преподавала русский онлайн и увлекалась pole dance. Фото: предоставлено Викторией Кашириной

Новосибирская учительница, уволенная за видео со стриптизом пожаловалась на травлю в соцсетях. Напомним, скандал устроила мама одной из учениц, когда дочка показала ей откровенный ролик на странице педагога.

В итоге Викторию Каширину уволили, а в соцсетях ее атаковали хейтеры.

— Я сменила ник в соцсетях, потому что негатива было много. Люди писали с анонимных аккаунтов, угрожали, оскорбляли, - рассказала КП-Новосибирск девушка.

Но на этом история не закончилась: откровенные фото Виктории всплыли на OnlyFans.

— Это чья-то злая шутка! В соцсетях я смеялась, что создам аккаунт, но конечно, ничего такого не сделала. Кому- то не даёт покоя эта идея, это фейк , — заявила корреспондентам КП-Новосибирск Виктория Каширина.

Дети обожали молодую учительницу, которая быстро находила с ними общий язык. Фото: предоставлено Викторией Кашириной

Напомним, девушку после скандала пригласил на работу директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышев. Виктория сейчас думает над этим предложением.

— Эта массовая атака хейтеров меня испугала. Сейчас я хочу уйти в тень и вернуться к преподаванию, — добавила Виктория Каширина.

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