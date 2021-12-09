Новогодние развлечения 2021-2022 в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить

Подсказываем, как развлечься в Новый год. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Зимние праздники в Сибири — волшебная пора, именно поэтому хочется отметить их по-особенному. Мы подскажем новогодние развлечения 2021-2022 в Новосибирске, которые помогут провести выходные весело.

Дедушка Мороз ждет писем. Фото: Иван МАКЕЕВ

ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

С 1 декабря в Новосибирске заработала волшебная почта. Почтовый ящик, куда можно закинуть письма с пожеланиями Деду Морозу, находится по адресу: улица Советская, 33. Но если не можете туда дойти, положить письмо можно и в другие ящики. А на конверте указать адрес (и обязательно приклеить марку): 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза.

Кстати, новосибирцы могут отправить письмо не только Деду Морозу, но и его коллегам. Послания ждут удмуртский Тол Бабай, татарский Кыш Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан, карельский Паккайне и бурятский Сааган Убгэн.

СХОДИТЬ В ТЕАТР

На каникулах будут показывать много новогодних спектаклей для детей и взрослых. Балет, классические сказки и елки для малышей, красочные шоу — выбрать есть из чего. Некоторые спектакли будут идти с середины декабря вплоть до конца январских каникул.

Под Новый год в кино выйдет много новинок кино. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СХОДИТЬ В КИНО

В зимний сезон в кинотеатрах пройдут премьеры фильмов на новогодне-рождественскую тематику. 9 декабря выйдет «Здравствуй, дедушка Мороз!», 16 декабря подоспеют восьмые «Елки» и «Хроники Деда Мороза». В декабре выйдет третья часть «Последнего богатыря», продолжение «Зверопоя» и перезапуск «Матрицы». А фанатов кинокомиксов порадует премьера фильма «Человек-паук. Нет пути домой».

Не сидите дома - скатиться с горки на лыжах одно удовольствие! Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ ИЛИ ЛЫЖАХ

Крепкие морозы — не помеха здоровому образу жизни. В Новосибирске в этом году открывают больше катков, хоккейных коробок и лыжных баз. Мы публиковали их подробный список здесь и здесь.

Также зимой можно устраивать небольшие пробежки. Чтобы ощутить праздник и зарядить радостью остальных, наденьте вместо обычной шапки колпак Санты, а в плеер загрузите любимые новогодние композиции.

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