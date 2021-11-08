Новогодние спектакли в Новосибирске 2021: расписание, цены на билеты

«Щелкунчик» — самая знаменитая сказка балетной сцены. Фото: novat.nsk.ru

Во время зимних каникул театры традиционно дают сказочные представления. Новогодние спектакли в Новосибирске 2021 пройдут в условиях пандемии коронавируса: мы собрали для вас самые яркие представления, которые стоит посетить всей семьей.

КАК ПОПАСТЬ НА НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ В НОВОСИБИРСКЕ 2021?

С 30 октября для пропуска на мероприятия, где собирается более 100 человек, понадобятся QR-коды. Если же в зале разместятся не более 99 человек, код не потребуется. Если зрителям нет 18 лет, QR-код не нужен, но необходим документ, удостоверяющий возраст.

РАСПИСАНИЕ НОВОГОДНИХ СПЕКТАКЛЕЙ В НОВОСИБИРСКЕ 2021

«Щелкунчик» (0+)

Где: НОВАТ

Даты: 21-26, 29-31 декабря

Время: 13.00, 19.00

Цены: 21-23 декабря: 700-4000 рублей; 24-30 декабря: 1000-5000 рублей; 31 декабря: 1500-7500 рублей

О чем: В канун Рождества Маша получает крестный Дроссельмейер рассказывает Маше сказку о Мышином короле. Маленькая хозяйка праздника очарована Щелкунчиком. Дроссельмейер дарит куклу девочке. Ее брат, шалун и проказник Франц, пытается отобрать игрушку и случайно отрывает Щелкунчику голову. Маша в отчаянии, но Дроссельмейер быстро чинит куклу. Обрадованная девочка танцует со своим любимцем. Маша и Щелкунчик путешествуют в сказочной карете. Внезапно их атакуют летучие мыши, но Принц легко побеждает в последней схватке, открывая путь к сказочному острову.

«В Глобусе» можно будет посмотреть много детских спектаклей. Фото: globus-nsk.ru

«Красная Шапочка» (6+)

Где: Театр «Глобус»

Дата: 30 декабря

Время: 13.00, 18.00

Цены: 550-650 рублей

О чем: В одной сказочной деревушке все люди живут дружно и счастливо: ходят друг к другу в гости, вместе отмечают праздники - словом, искренне радуются каждому наступившему утру. И когда до жителей доносится весть о том, что в лесу появился свирепый хищник - волк, в это просто никто не верит. Поэтому в свой день рождения маленькая девочка Красная Шапочка отправляется к любимой бабушке с гостинцем, совершенно не боясь того, что ее путешествию может грозить опасность. И в самом деле - добрый нрав и любовь Красной Шапочки ко всем вокруг сотворят настоящее чудо: волк в конце концов станет ручным!

«Кот в сапогах» (6+)

Где: Театр «Глобус»

Дата: 27 декабря

Время: 13.00, 15.30, 18.00

Цена: 500 рублей

О чем: Вы когда-нибудь видели, чтобы кот ходил в сапогах и шляпе? А у нас увидите! Мы расскажем веселую приключенческую историю про одного из самых знаменитых сказочных героев - Кота в сапогах! Ему ничего не стоит устроить пир для короля и добиться внимания Принцессы. Он играючи расправится с хитрым и жестоким Людоедом и займет его замок. И все это только для того, чтобы его хозяин Жак был доволен и счастлив.

Для маленьких новосибирцев приготовят новогодний мюзикл. Фото: mayakovskiy-hall.com

«Ледяная заноза и елочный бум» (0+)

Где: Концертный комплекс имени Маяковского

Дата: 30 декабря

Время: 13.00, 18.00

Цены: 500-800 рублей

О чем: Детский театр мюзикла и актеры различных театров Новосибирска поведают историю противостояния Дедушки Мороза и Снежной королевы. Зрители узнают, почему ледяная заноза стала причиной елочного бума, совершат увлекательное путешествие в сказку и почувствуют себя настоящими волшебниками.

«Однажды в сказке» (6+)

Где: «Первый театр»

Даты: 25 - 30 декабря

Время: 11.00, 13.00, 16.00

Цены:

О чем: К Бабе-яге на каникулы приезжает погостить внучка Ёжка. Вот только беда: Ёжку никто не любит! Зато все любят Снегурочку. Значит, надо стать как она? Двух Снегурочек быть не может, и у Бабы-яги и ее любимой внучки зреет коварный план…

Для входа на спектакли понадобится QR-код. Фото: globus-nsk.ru

«Птичка на счастье» (0+)

Где: Театр «Глобус»

Даты: 25 - 30 декабря, 2 - 9 января

Время: 11.30, 16.30, 19.00

Цены: 500 рублей

О чем: В зимнем лесу под покровом ночи за каждым деревом прячется удивительный сюрприз. Это может быть спящий лесной житель, упавшая с ветки шишка, большой сугроб или даже сам Дедушка Мороз. Кто бы это ни был, с ним обязательно надо познакомиться. И тогда новый друг расскажет, где живет волшебная птица и как ее увидеть.

«Снежная принцесса» (6+)

Где: Театр «Глобус»

Даты: 25 декабря - 9 января

Время: 10.30, 13.00, 15.30, 18.00

Цены: 600-900 рублей

О чем: Каждая девочка мечтает быть настоящей принцессой. Вот и Снегурочка в канун Нового года не захотела собирать детишкам подарки. Пожелала стать повелительницей Ледяного королевства, ведь ее родная тетя - сама Снежная королева. Но Дедушка Мороз со своими верными помощниками не даст капризной внучке пропасть. И только настоящая дружба сможет растопить холодное сердце!

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