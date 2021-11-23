Где покататься на лыжах в Новосибирске 2021-2022: список лыжных баз, парков с лыжными трассами, цены на прокат лыж

Прогулка на лыжах - идеально для зимнего отдыха. Фото: Андрей АБРАМОВ

Любители активного отдыха предпочитают не сидеть дома и зимой. «Комсомолка» узнала, где покататься на лыжах в Новосибирске 2021-2022. А для того, чтобы вам было удобнее найти подходящую для себя лыжню, мы составили список баз и парков, где можно покататься всей семьей.

Парк «Березовая роща»

Адрес: Дзержинский район, ул. Планетная, 53, тел. (383) 279-40-47

График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00

Прокат:

— для взрослых — 150 руб./ч

— для детей, студентов, пенсионеров — 100 руб./ч

= гардероб — 50 руб.

Как добраться: ст. м. «Березовая роща»; троллейбусы № 10, 22, 23; автобусы № 6, 18, 30, 39, 113, 203; маршрутки № 44а, 48, 72 (ост. «ПКиО Березовая роща»)

Покататься можно и в парках, и на лыжных комплексах. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

«Первая городская лыжня»

Адрес: Заельцовский район, ул. Тимирязева, 5, тел. (383) 204-74-41 График работы: сб., вс. с 10.00 до 18.00

Прокат:

= беговые лыжи:

— для взрослых — 150 руб./ч

— для детей до 10 лет и пенсионеров — 80 руб./ч

= гардероб — 20 руб. Как добраться: автобус № 95; маршрутки № 19, 25, 28 (ост. «Обувной комбинат Корс»)

Лыжная база имени Ф. Ивачева «Локомотив»

Адрес: Заельцовский район, территория Заельцовский парк, 1, тел. (383) 229-57-99

График работы: вт. — вс. с 9.00 до 21.00

Прокат:

= беговые лыжи:

— для взрослых — 200 руб./ч

— для детей до 10 лет — 100 руб./ч

Как добраться: автобус № 95; маршрутки № 2, 19, 25 (ост. «ПКиО Заельцовский»)

Лыжная база «Динамо»

Адрес: Заельцовский район, Дачное шоссе, 4, тел.: (383) 240-31-99, 240 31 56

График работы: вт. — вс. с 9.00 до 21.00

Прокат:

= беговые лыжи:

— для взрослых — от 150 руб./ч

— для детей до 10 лет — от 100 руб./ч

Как добраться: маршрутка № 17 (ост. «Дачи»)

Парк «Сосновый бор»

Адрес: Калининский район, ул. Учительская, 49, тел.: (383) 271-59-77, +7-953-778-38-88

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00 (при температуре воздуха до -23 оС)

Прокат:

— для взрослых — 200 руб./ч, 700 руб./сут.

— для детей и пенсионеров — 150 руб./ч, 400 руб./сут.

! Трасса — 5 км; есть дополнительные «стихийные» трассы

Как добраться: троллейбусы № 13, 22, 24; автобусы № 3, 13, 14, 18, 27, 28, 34, 39, 42, 64, 97, 106, 119, 130, 189, 189л, 254, 399; маршрутки № 8, 13, 24, 30, 34, 51, 73, 130; трамваи № 11, 14 (ост. «Учительская»)

В «Сосновом бору» есть дополнительные «стихийные трассы» с препятствиями. Фото: Иван ВИСЛОВ

Лыжная база «Сибирь»

Адрес: Кировский район, ул. Западная, 2а, тел. +7-913-063-77-70

График работы: ежедневно с 9.00 до 17.00

Прокат:

= беговые лыжи:

— для взрослых — 200 руб./ч, 600 руб./сут.

— для детей до 14 лет — 150 руб./ч

Как добраться: троллейбус № 29; автобусы № 11, 12, 20, 29, 57, 96, 112, 226; маршрутки № 5, 15, 29, 32, 54, 317, 331, 364 (ост. «Лыжная база»)

Парк «Бугринская роща»

Адрес: Кировский район, ул. С. Кожевникова, 39, тел.: +7-923-226-70-06, (383) 213-86-52

График работы: ежедневно с 10.00 до 18.00

Прокат:

— для взрослых — от 150 руб./ч

— для детей до 10 лет — от 100 руб./ч

Как добраться: автобусы № 9, 11, 20; маршрутки № 15, 317, 331 (ост. «Бугринская роща»)

Лыжная база имени Алика Тульского

Адрес: Советский район, ул. Ионосферная, 3, тел. (383) 333-15-99

График работы: вт. — вс. с 9.00 до 17.00

Прокат:

= беговые лыжи — 170 руб./ч

Как добраться:

— автобусы № 8, 23, 38, 52, 52к, 72, 109, 139, 141, 211; маршрутки № 7, 15, 35, 52, 62, 74, 325 (ост. «Институт гидродинамики»)

— автобусы № 107, 107к, 716д (ост. «База Тульского»)

В некоторых парках и базах на своих лыжах можно кататься бесплатно. Фото: Алексей ФОКИН

Парк «У моря Обского»

Адрес: Советский район, ул. Софийская, 15, тел. (383) 209-10-87

График работы: ежедневно с 9.00 до 17.00

Прокат: от 100 руб./ч

Как добраться: автобусы № 45, 48, 115, 115в; маршрутки № 5, 327 (ост. «Больница»)

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