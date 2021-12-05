Новогодние представления для детей 2021-2022 в Новосибирске: афиша, билеты, расписание

В театрах Новосибирска пройдут самые веселые представления для малышей. Фото: nsk.kassy.ru.

Новый год — сказочная пора, и это особенно ощущается на детских спектаклях. Мы составили подборку, в которой подскажем, как и где выгодно купить билеты на новогодние представления для детей 2021-2022 в Новосибирске.

«Шоу с Холодным сердцем» (0+)

О чем: История по мотивам знаменитого диснеевского мультфильма. Королевство Эренделл оказалось в опасности, разбудив снежного тролля. Сестры Анна и Эльза отправляются навстречу новым приключениям и испытаниям. Хорошо, что есть верные друзья, которые всегда готовы прийти на помощь! Вместе они раскроют секрет снежного тролля и спасут королевство.

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 29 декабря в 12.00

Цены: 600 — 1500 руб.

«Снежная королева» (0+)

О чем: Знакомая с детства сказка о Кае и Герде, любви и дружбе, верности и смелом сердце, что преодолеет любые трудности. И хотя Снежная королева все так же охотится на маленьких детей и мечтает превратить весь мир в одну большую ледяную пустыню, на каждую злобную волшебницу найдется маленькая, но очень упорная девочка, которая обязательно спасет своего Кая! На пути Герды будет много испытаний — даже разбойники-рокеры! — но она все эти испытания, безусловно, выдержит.

Где: Театр «На левом берегу» (ул. Вертковская, 10)

Когда: 18, 25, 28 декабря; 2 — 6 января в 11.00, 13.30, 15.30, 18.00

Цены: 600 — 1500 руб.

«В гостях у Морозко» (0+)

О чем: У Морозко в доме все на своих местах. Он любит порядок! Каждого, кто трудится, Морозко подмечает и норовит ему помочь! А тем, кто ленив, неучтив да невоспитан, достанется от него на орехи! По заслугам и награда будет! Приглашаем в гости к Морозко!

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 18 декабря; 3, 9 января в 11.00

Цены: 250 — 500 руб.

«Емелина елка» (0+)

О чем: Скоро Новый год, а царевна Марья все плачет, ничто ее не радует. Чтобы рассмешить царевну, царь издает приказ: «Кто царевну рассмешит, под венец с ней поспешит!» Но от шуток женихов царевна плачет еще сильнее... Праздник начнется, когда верхом на печке во дворец приедет Емеля, а с ним его друзья — лесные зверушки. Вот тогда рассмеется Марья и начнется Новый год!

Где: Областной театр кукол (ул. Ленина, 22)

Когда: 28, 30 декабря в 10.30, 14.30; 29 декабря в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30; 2 — 4 января в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00

Цены: 28 — 30 декабря — 400 руб.; 2 — 4 января — 600 руб.

«Операция «Дед Мороз» (0+)

О чем: В борьбе за самый любимый праздник — Новый год — сталкиваются три совершенно разные силы: самый добрый волшебник Дед Мороз, король компьютерного мира Виртуалий Единственный и самая известная представительница русской сказочной нечисти Баба-яга. Зрители окунутся в сказочный мир, где вместе с героями совершат перемещение в пространстве и помогут Деду Морозу и Снегурочке спасти любимый праздник.

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 5 января в 13.00, 15.30 Цены: 400 — 750 руб.

«Как дед Пихто Дедом Морозом был» (0+)

О чем: Дед Пихто и Баба-яга — выпускники волшебно-сказочной школы — решили выступить на новогоднем празднике в роли Деда Мороза и Снегурочки. Они применили свои колдовские чары, и Дед Мороз чуть было не растаял. Помогли не сорвать праздник сестрица Метелица и внучка Снегурочка.

Где: Художественный музей (Красный пр-т,5/ул. Свердлова, 10)

Когда: 5 января в 13.00

Цены: 300 — 400 руб.

«Как елочка Рождество спасала» (0+)

О чем: Холодно в лесу, стужа сковала лес. Скоро Рождество, но оно, наверное, не состоится, некому будет его встречать. Все звери и птицы попрятались по своим норам. Только зайчик пытается что-то придумать. Однако смелая елочка не боится стужи и отправляется к Деду Морозу за помощью. Зрителей ждет сказочное представление с яркими декорациями и большими паркетными куклами.

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 7 января в 11.00

Цены: 250 — 500 руб.

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