Катки в Новосибирске 2021: где покататься бесплатно, список крытых катков, цены на прокат коньков

В Новосибирске покататься на льду можно будет более чем на 50 катках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за пандемии праздничные торжества, скорее всего, отменят, так что коньки для горожан останутся одним из доступных развлечений. Мы узнали, когда и где откроют катки в Новосибирске 2021.

КОГДА ОТКРОЮТСЯ КАТКИ?

Открытие большинства катков запланировано на 1 декабря. Это связано с погодными условиями: работы начнут, когда установится стабильная температура ниже -7. К этому же времени зальют 42 хоккейные коробки во дворах многоэтажек.

ГДЕ ПРОКАТИТЬСЯ ПО ЛЬДУ?

Как сообщает департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, катки откроются в 13 парках и скверах. Публикуем их список.

Главный городской новогодний каток в Театральном сквере

Адрес: Красный пр-т, 36

График работы: с 11.00 до 22.00, технический час с 16.00 до 17.00

Каток в Нарымском сквере

Адрес: ул. Советская, 93, к. 2

График работы: с 10.00 до 22.00

Каток в СК «Чкаловец»

Адрес: ул. Республиканская, 12/1

График работы: с 10.00 до 22.00

Каток на Михайловской набережной

Адрес: ул. Большевистская, 12б

График работы: с 11.00 до 22.00

Каток в Затулинском парке

Адрес: ул. Зорге, 47

График работы: с 11.00 до 22.00

Каток в ПКиО «Бугринская роща»

Адрес: ул. С. Кожевникова, 39а

График работы: с 11.00 до 18.00

Каток в ПКиО «Сосновый бор»

Адрес: ул. Учительская, 49, к. 5

График работы: с 10.00 до 22.00

Каток в ПКиО «У моря Обского»

Адрес: ул. Софийская, 15

График работы: с 10.00 до 17.00

Каток в ПКиО «Березовая роща»

Адрес: ул. Планетная, 53а

График работы: с 10.00 до 23.00

Кроме того, в мэрии рассматривают вариант открытия бесплатного катка в Центральном парке, где также будет размещен пункт проката коньков.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОКАТ КОНЬКОВ В НОВОСИБИРСКЕ

— Посещение катков в парках будет платное, стоимость проката будет определена после рассмотрения заявок операторов на текущий зимний период. Стоимость проката коньков на катках в Театральном и Нарымском скверах, а также в СК «Чкаловец» составит 150 руб./ч. Стоимость проката для детей до 14 лет, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет — 80 руб./ч. Вход со своим инвентарем на каток в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец» составит 80 руб./ч, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии.

КАК ПОСЕЩАТЬ КАТКИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

На льду в парках соберется много народу, но пока что QR-кодов о вакцинации от посетителей требовать не будут.

— Таких рекомендаций от Роспотребнадзора у нас нет. Мы достаточно корректно соблюдали количество людей на катках и предусмотренные нормативы. Но если выйдет новое предписание, то будем реагировать, — уточнила КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова.

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