Катки в Новосибирске 2021: где покататься бесплатно, список крытых катков, цены на прокат коньков

В Новосибирске покататься на льду можно будет более чем на 50 катках.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Из-за пандемии праздничные торжества, скорее всего, отменят, так что коньки для горожан останутся одним из доступных развлечений. Мы узнали, когда и где откроют катки в Новосибирске 2021.
КОГДА ОТКРОЮТСЯ КАТКИ?
Открытие большинства катков запланировано на 1 декабря. Это связано с погодными условиями: работы начнут, когда установится стабильная температура ниже -7. К этому же времени зальют 42 хоккейные коробки во дворах многоэтажек.
ГДЕ ПРОКАТИТЬСЯ ПО ЛЬДУ?
Как сообщает департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, катки откроются в 13 парках и скверах. Публикуем их список.
Главный городской новогодний каток в Театральном сквере
Адрес: Красный пр-т, 36
График работы: с 11.00 до 22.00, технический час с 16.00 до 17.00
Каток в Нарымском сквере
Адрес: ул. Советская, 93, к. 2
График работы: с 10.00 до 22.00
Каток в СК «Чкаловец»
Адрес: ул. Республиканская, 12/1
График работы: с 10.00 до 22.00
Каток на Михайловской набережной
Адрес: ул. Большевистская, 12б
График работы: с 11.00 до 22.00
Каток в Затулинском парке
Адрес: ул. Зорге, 47
График работы: с 11.00 до 22.00
Каток в ПКиО «Бугринская роща»
Адрес: ул. С. Кожевникова, 39а
График работы: с 11.00 до 18.00
Каток в ПКиО «Сосновый бор»
Адрес: ул. Учительская, 49, к. 5
График работы: с 10.00 до 22.00
Каток в ПКиО «У моря Обского»
Адрес: ул. Софийская, 15
График работы: с 10.00 до 17.00
Каток в ПКиО «Березовая роща»
Адрес: ул. Планетная, 53а
График работы: с 10.00 до 23.00
Кроме того, в мэрии рассматривают вариант открытия бесплатного катка в Центральном парке, где также будет размещен пункт проката коньков.
СКОЛЬКО СТОИТ ПРОКАТ КОНЬКОВ В НОВОСИБИРСКЕ
— Посещение катков в парках будет платное, стоимость проката будет определена после рассмотрения заявок операторов на текущий зимний период. Стоимость проката коньков на катках в Театральном и Нарымском скверах, а также в СК «Чкаловец» составит 150 руб./ч. Стоимость проката для детей до 14 лет, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет — 80 руб./ч. Вход со своим инвентарем на каток в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец» составит 80 руб./ч, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии.
КАК ПОСЕЩАТЬ КАТКИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
На льду в парках соберется много народу, но пока что QR-кодов о вакцинации от посетителей требовать не будут.
— Таких рекомендаций от Роспотребнадзора у нас нет. Мы достаточно корректно соблюдали количество людей на катках и предусмотренные нормативы. Но если выйдет новое предписание, то будем реагировать, — уточнила КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова.
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