Последние новости Новосибирска на 24 ноября 2021 года: бывший муж сибирячки, погибшей в ДТП с Собчак, просит компенсацию, в подвале нашли труп

Сообщаем главные новости Новосибирска за прошедший день. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

МУЖ СИБИРЯЧКИ, ПОГИБШЕЙ В ДТП С УЧАСТИЕМ СОБЧАК, ТРЕБУЕТ 2 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Спустя почти месяц после аварии в Краснодарском крае, где в ДТП с Ксенией Собчак погибла сибирячка Екатерина Тарасова, ее бывший муж решил требовать компенсацию в 2 миллиона долларов. Ранее Антон Тарасов заявлял, что семье не нужна никакая помощь от Собчак, но сейчас изменил мнение: после встречи с ведущей он стал подозревать, что она скрывает важные детали об аварии.

СЕМЬЯ ИЗ НОВОСИБИРСКА ЗАСТРЯЛА ПОСРЕДИ ТИХОГО ОКЕАНА

Семья Клочковых с двумя маленькими дочками, отправившаяся в кругосветное плавание, застряла в Тихом океане. Страны островов Полинезии из-за пандемии не пустили к себе путешественников, которым нужно было пополнить запасы пресной воды и починить яхту.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КОСТИ НАШЛИ В ПОДВАЛЕ ДОМА

Работники ЖКХ обнаружили страшную находку в подвале дома на улице Селезнева в Новосибирске: человеческие кости, расческу, тушь для ресниц и билеты на кикбоксинг за 2003 год. Личность человека, которому принадлежат останки, установит экспертиза.

НОВОГОДНЕГО ТОРЖЕСТВА НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА НЕ БУДЕТ

Из-за коронавируса на площади Ленина отменили массовые мероприятия. Развлечением для горожан останется каток возле Оперного театра, который откроется к 1 декабря.

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