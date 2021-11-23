Бывший муж погибшей в ДТП с Собчак просит 2 миллиона долларов

Бывший муж сибирячки теперь воспитывает семилетнюю дочку один. Фото: соцсети

В событиях, связанных с сочинской смертельной аварией с участием Ксении Собчак, — новый поворот. Бывший муж погибшей Екатерины Тарасовой заявил, что будет требовать компенсацию не только с водителя «Майбаха», но и с телеведущей. И даже назвал сумму — 2 миллиона долларов. Хотя светская львица не была за рулем злополучного «Мерседеса», а сидела на пассажирском кресле. Напомним, иномарка с ней вылетела на встречку и врезалась в «Фольксваген», в котором ехала 35-летняя уроженка Новосибирска, тренер по йоге Екатерина Тарасова. Екатерина погибла на месте, а водителя машины Собчак взяли под домашний арест.

С момента аварии и похорон прошло больше месяца. Ранее Антон Тарасов, который воспитывает семилетнюю дочь от Екатерины, заявлял, что семье не нужна никакая помощь от Ксении Собчак. Однако после встречи с ведущей и адвокатом водителя «Майбаха» изменил мнение. Он стал подозревать, что Ксения обманывает в деталях, рассказывая об аварии.

— Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя «Майбаха», она сказала: «Нет». Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем. Она наврала даже в такой ситуации, — рассказал КП-Новосибирск Антон Тарасов, бывший супруг Екатерины. — Я смотрел интервью Собчак на Первом канале. Она же и там врет откровенно. Она говорит, что я ее сосед, что помогает мне.

Екатерине было 35 лет. Фото: соцсети

Речь идет о программе «Пусть говорят», где Собчак отбивалась от нападок, что подгоняла водителя в аэропорт и сама спровоцировала аварию. О пострадавшей семье Тарасовых теледива заявила следующее: «Как оказалось, они живут недалеко от нас. Мы почти соседи», «Раз судьба свела нас в какой-то одной точке, я уже говорила лично не раз всем родным, как смогу, тем помогу».

— Ну это все вранье — как про соседство, так и про помощь, — уверяет Антон Тарасов. — Вот она сидит в ошейнике передо мной. Якобы пострадала. И это тоже неправда. Никак она не пострадала — ехала на бронированной машине. А чем она помогает-то? Я сказал им: «Перестаньте бряцать словом «помощь». Нам помогали учителя в садике, воспитатели дочке помогали общением. Я лично ни одной копейки не взял, ни одной услуги не принял. Особенно от тех, кто со стороны «Майбаха». Ксения тогда спросила: «Хочешь, я найму психолога твоей дочке?» Я ей сказал: «Нет». Она говорит: «Давай в школу хорошую ее устроим?» — «Нет». Адвокат водителя тоже ко мне приезжал. Я спросил: «Почему водитель даже не выразил соболезнований?» Он мне ответил, что тот просто сошел с ума. Просто неадекват. Я тогда заявил о компенсации 2 миллиона долларов. То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились.

Корреспонденты КП-Новосибирск позвонили адвокату водителя, который вез Ксению Собчак, но юрист отказался от комментариев.

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