Уроженка Новосибирска погибла в аварии с телеведущей Ксенией Собчак в Краснодарском крае

Телеведущая спешила в аэропорт Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова погибла в резонансной аварии с участием телеведущей Ксении Собчак. Она произошла на трассе Адлер — Альпика-Сервис в Краснодарском крае в субботу, 9 октября.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «Фольцваген», 1986 года рождения, она скончалась до приезда бригады Скорой помощи, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение, — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Известно, что у погибшей осталась 6-летняя дочь и мама-пенсионерка. Об этом рассказала близкая подруга погибшей — Евгений, которая также заявила о том, что Собак и ее помощники игнорирует их сообщения с просьбой о помощи.

— Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей Маше, которой 6 лет, — заявила подруга Екатерины.

Погибшая сибиряка, Екатерина Тарасова, последнее время занималась медитациями и растяжкой, а в Сочи вела авторский курс. В ближайшее время она планировала возвращаться обратно в Москву — к дочке.

Позже известная телеведущая заявила в своем Телеграм канале «Кровавая барыня» заявила, что вовсе не игнорирует сообщения с просьбой о помощи, якобы даже не видела их.

— У меня нет входящих сообщений об этом. Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться, — обратилась к подруге погибшей Собчак.

Известно, телеведущая возвращалась домой после корпоратива, она вела закрытую вечеринку. После праздника ей вызвали черный «Мерседес» и она поехала в аэропорт. По дороге водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с белым Volkswagen, в котором ехала Екатерина Тарасова.

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