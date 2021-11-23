В Новосибирске отменили празднование Нового года на площади Ленина

В Новосибирске из-за коронавируса отменили праздничные мероприятия на площади Ленина в Новый год. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске из-за коронавируса отменили праздничные мероприятия в Новый год. Об этом сообщили в мэрии города.

— Из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом, культурно-массовые мероприятия в Новосибирской области запрещены. Поэтому и в Новый год мы ничего проводить не планируем, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время заседания в мэрии, 23 ноября.

Новосибирцам в праздники советуют проводить больше времени на свежем воздухе. Каток в Театральном сквере 31 декабря будет работать до десяти часов вечера.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что елки в городе к Новому году выставят примерно в начале декабря. В это же время в Новосибирске должны будут залить катки в парках и дворовых коробках.

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Об этом сообщили в мэрии города (подробнее).

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