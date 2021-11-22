В Новосибирске к декабрю зальют 40 дворовых катков

В Новосибирске зальют 40 дворовых катков.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске зальют 40 дворовых катков. Об этом сообщили в мэрии города.
— В парках, кроме Сада Кирова и Первомайского сквера, зальют катки. В этом году на коньках можно будет покататься и в Центральном парке, — сообщили в мэрии города. — Во дворах для катания оборудуют более 40 хоккейных коробок.
Город продолжают украшать к Новому году. Сейчас в центре уже развесили часть праздничных гирлянд. Около Центрального рынка уже поставили елку. Главное городское праздничное дерево будет установлено в Театральном сквере в начале декабря.
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