В Новосибирске к декабрю зальют 40 дворовых катков

В Новосибирске зальют 40 дворовых катков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске зальют 40 дворовых катков. Об этом сообщили в мэрии города.

— В парках, кроме Сада Кирова и Первомайского сквера, зальют катки. В этом году на коньках можно будет покататься и в Центральном парке, — сообщили в мэрии города. — Во дворах для катания оборудуют более 40 хоккейных коробок.

Город продолжают украшать к Новому году. Сейчас в центре уже развесили часть праздничных гирлянд. Около Центрального рынка уже поставили елку. Главное городское праздничное дерево будет установлено в Театральном сквере в начале декабря.

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