В Новосибирске в подвале дома нашли человеческие останки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дзержинском районе Новосибирска, в подвале дома на улице Селезнева, 32, нашли человеческие останки. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Останки обнаружили в подвале дома 22 ноября. Речь идет о черепе и фрагментах костей, принадлежащих неустановленному человеку, неустановленного пола, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Источник добавил, останки нашли работники ЖКХ. Рядом с ними также обнаружили расческу, тушь для ресниц, а также билет на кикбоксинг, датированный 2003 годом.

Личность человека, которому принадлежат останки, установит экспертиза.

В Следственном комитете Новосибирской области корреспондентам КП-Новосибирск сообщили, что по факту обнаружения останков проводится проверка.

— Органами регионального следственного управления проводится доследственная проверка, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, — уточнили КП-Новосибирск в региональном Следкоме.

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