Семья новосибирцев застряла в Тихом океане без еды и воды из-за коронавируса

Путешественникам осталось чуть больше недели до конца кругосветки длинной в четыре года. Фото: предоставлено Мариной Клочковой

Новосибирская семья Клочковых застряла в Тихом океане во время кругосветки на яхте. Произошло это из-за ковидных ограничений. Об этом СМИ рассказал сын известного путешественника Оскар Конюхов. Информацию об этом корреспонденту КП-Новосибирск сообщала и сама Марина Клочкова несколько дней назад.

Семья путешественников рассказала, что завершает кругосветку в Тихом океане. 82 дня назад они вышли из Тасмании и ступали на землю только раз — на необитаемом атолле Суворова. Все страны в Тихом океане были закрыты, кроме Фиджи. Яхта направилась к островам Кирибати, но несмотря на предварительную договоренность, им не дали пополнить запас воды и встать на якорь для ремонта.

— Мы прямо просили: помогите нам, у нас кончилась вода, мы можем не выжить. Ответ был: ищите другую страну. Таити тоже закрыт для яхт, хотя там в последнее время появилась какая-то хитрая схема захода для обладателей визы Французской Полинезии. У нас визы нет, потому что на момент нашего выхода в море, их еще не выдавали. Постараемся заручиться письмом от РГО о содействии в портах в дальнейшем переходе Тихого. А после нашего ухода из Французской Полинезии дадим делу о неоказании помощи ход, чтобы неадекватные меры, закрытых на ковид стран, не ставили под угрозу жизни других моряков, — написала Марина Клочкова.

Ранее КП-Новосибирск писала, новосибирская семья Клочковых отправилась в кругосветное путешествие на яхте 4 года назад с дочками 15 и 4 лет. Сибиряки решили стать первой в мире семьей, которая пройдет кругосветку на яхте с маленькими детьми. Они уже подали заявку в Книгу Рекордов Гиннесса. Последние 80 дней они провели в изоляции на судне в океане, а еще почти перестали вести блог из-за плохого интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курсы выживания каждый день: новосибирская семья с двумя дочками 7 лет плывет вокруг света

Яхта стала для детей вторым домом, папу они называют капитаном (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber