Курсы выживания каждый день: новосибирская семья с двумя дочками 7 лет плывет вокруг света

Семья в плавании уже 6 лет, половина из них - в кругосветке. Фото: Предоставлено Мариной Клочковой

Семья Клочковых не совсем обычная. Родители и дети дружны, по утрам делают зарядку, по вечерам смотрят фильмы. Но где все это происходит? Место действия не квартира, а яхта! Сначала длительные полугодичные путешествия были просто регулярным отдыхом. Но последние 7 лет семья в полном отрыве от суши — сибиряки пошли в кругосветку. Как растут девочки в водной стихии и что по этому поводу думают бабушки — в материале КП-Новосибирск.

Маленькая Лада буквально росла в море - с 2 лет она юнга на яхте. Фото: Предоставлено Мариной Клочковой

БОЛЬШЕ ВСЕГО ИСПУГАЛАСЬ БАБУШКА

Кто же такие Клочковы? Супругам Андрею и Марине сейчас 47 и 46 лет. Познакомились они много лет назад в пиццерии, Марина тогда работала кассиром в ночную смену. Вместе они уже больше 20 лет, владеют бизнесом по аренде недвижимости, построили дом на Алтае. Сейчас отца семейства все на палубе называют капитаном, мама выполняет роль первого помощника. Старшая дочь Настя, которой на данный момент 19 лет, — матрос, а 10-летняя Лада — юнга.

8 лет назад Андрей и Марина на деньги, отложенные на квартиру, купили яхту «Леди Мэри» в Средиземном море. До этого Клочковы каждую зиму путешествовали по Юго-Восточной Азии. Такое решение было принято для лечения Насти, у которой была бронхиальная астма. Перейдя Средиземное море в первую зиму жизни на яхте, 7 лет назад семья решилась на удивительное путешествие-кругосветку! Маленькой Ладе тогда было всего 3 года! Друзьям и родственникам в канун отъезда Клочковы сообщили: «Мы в этот раз уходим надолго». Как они восприняли новость?

Астма у дочки мешала зимовать в Сибири, это подтолкнуло к решению все оставить.Фото: Предоставлено Мариной Клочковой

— Близкие уже привыкли, что мы много путешествуем, и особо не удивились. А вот когда речь зашла о выходе вокруг света, не все это приняли. Тяжелее всего это далось моей маме. Мне кажется, она первый год даже наши посты, которые я выкладываю в социальных сетях, не читала — такое было отрицание. Но у нее есть причина беспокоиться за нас больше кого бы то ни было, — рассказала КП-Новосибирск Марина.

Дело в том, что за 10 лет до морского похода дочери мама Марины потеряла супруга. Он был альпинистом-высотником, кавалером ордена Мужества. Пропал в Гималаях: не вернулся с восхождения на самую опасную вершину мира К2.

Вторая же бабушка, мама Андрея, поддержала семью сразу.

Ребенку надо дать везде полазить, чтобы объяснить правила безопасности. Фото: Предоставлено Мариной Клочковой

ШКОЛА НА ВОДЕ

Конечно, глядя на эту безбашенную, но счастливую семейку, некоторые покачают головой: «Ну куда с детьми-то?! А как же школа?» И действительно: как?

Первое время вопрос о школе актуален был только для Анастасии. Осенью девочка ходила в свой класс, учителя давали толчок к занятиям, а далее Настя занималась сама по учебникам на яхте. В конце учебного года приезжала и сдавала контрольные.

— Уходя в кругосветку, мы пришли выписываться из школы в середине 7-го класса. Педагоги изумились, но выписали, и мы стали заниматься сами, — говорит Марина Клочкова. — Организовать учебу на яхте сложно и технически, и с точки зрения самодисциплины, если нет соучеников, постоянного интернета и ребенок официально не прикреплен к школе. Настя училась в дистанционной школе при сайте interneturok. Но от нее пришлось отказаться, когда мы вышли в Тихий океан, где интернет дорогой, плохой и его мало.

Старшая дочь еще не сдала ЕГЭ, а уже получила корочки шкипера. Фото: Предоставлено Мариной Клочковой

В итоге, когда во время кругосветки семья из-за пандемии на год пришвартовалась в порту Австралии, Анастасия решила официально окончить школу. Девушка занималась все время, но для того чтобы получить диплом, надо было закрыть все долги со времени выписки из школы и сдать экзамены за 9-й и 11-й классы, это девушка сделает уже на суше в России. С обучением маленькой Лады получилось проще.

— Мы учили ее сами, а в 8 лет ее приняли в хорошую дистанционную школу. Мы тогда встречали у мыса Горн Федора Конюхова после пересечения им южного Тихого океана на веслах. В его команде оказался Павел Александров, учредитель Географической школы святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного. Он приметил нашу смышленую юнгу и предложил у них учиться.

Астма у дочки мешала зимовать в Сибири, это подтолкнуло к решению все оставить.Фото: Предоставлено Мариной Клочковой

ЖИЗНЬ НА ЯХТЕ

Марина сравнивает жизнь семьи во время океанского перехода с изоляцией, в которую попали почти все жители планеты с приходом коронавируса. Только вот обитателям суши пережить это время было проще.

— Если речь идет о самоизоляции в квартире, то это очень лайтовая версия по сравнению с океаном. У людей есть интернет, возможность общаться по видеосвязи, смотреть фильмы и передачи, учиться онлайн... Знаете, когда после 53 дней нон-стопа мы пришли из Африки в Австралию и там начался локдаун, мы его даже не заметили, — признается Марина. — Можно было кататься по велодорожке и ходить в магазин. Супер!

Кстати, сейчас во время очередной волны пандемии Клочковы тоже находятся в изоляции, почти все страны Тихого океана закрыты для входа. Как же устроен быт семьи в море?

— Не укачивает только капитана, а мы с девочками первые три дня чувствуем себя овощами. Если ребенок маленький, аудиосказки прекрасно его развлекают и облегчают жизнь укачанному взрослому. Игрушки, игры, LEGO. Если погода хорошая — мультики, рисование, пазлы, шитье. Ну а когда ребенок постарше, добавляются чтение и уроки. Чтение — это вообще спасение в долгом переходе. Обязательный пункт в нашем морском расписании — физзарядка. За два месяца в море без 50 приседаний и отжиманий в день ты забудешь, как бегать. Для маленьких детей главное правило — не оставаться на палубе без надзора и не выходить дальше кокпита (место у выходного люка). Маленькой юнге мы давали везде лазить, под присмотром карабкаться самой по трапам, учили крепко держаться, чтобы она чувствовала качающееся пространство яхты и могла в нем существовать, — объясняет Марина. — Есть и свои правила, главное из которых: капитан всегда прав. Не думаю, что наши семейные взаимодействия как-то отличаются от других. А взаимодействия в команде — это работа. Руководитель ставит задачи, выслушивает мнения, если есть время или резонность, а дальше все делают свою работу. Капитан говорит: «Надо зашить парус», — идем зашивать.

Марина в юности ездила на "Вахту памяти", а сейчас пишет книгу о путешествии и русских эмигрантах. Фото: Предоставлено Мариной Клочковой

ОПАСНОСТИ В ПУТИ

Помните, задолго до ковида всех пугали идущей из Африки Эболой? Так вот в Африке семью повеселили билборды: «Сохрани себя от Эболы, мой руки с мылом». Это и есть первое правило безопасности для путешественников, особенно в жарких странах: мой руки с мылом. Заразиться чем-то можно только на берегу, в море ты от вирусов защищен.

— Если ловим какой-то вирус, пьем много воды, в крайнем случае проводим обычное лечение от ОРВИ, — делится Марина. — В кругосветке можно схватить что-то специфическое. Например, лихорадку денге или малярию. Надо избегать комариных мест в сезон дождей, активно защищаться репеллентами и москитными сетками, в случае болезни сразу принимать меры. А лучше в малярийные районы не соваться. Другая тропическая болезнь — сигуатера. Это отравление токсином, накапливающимся в коралловой рыбе. Три года назад мы с капитаном жестко переболели ею. Дети три недели ухаживали за нами, собирали на берегу папайю и гуаву, знакомились с местными. С тех пор мы не охотимся на коралловую рыбу.

Вторая кругосветка заняла почти три года, до желанной цели осталось всего две недели — так сибиряки станут первой семьей, прошедшей через великие мысы и Антарктиду. А затем их ждут еще 3 — 4 месяца самоизоляции на пути домой из середины Тихого океана к континенту сквозь закрытые в пандемию порты.

Больше всего дети -путешественники скучают по сверстникам и дворовым пряткам. Фото: Фото: Предоставлено Мариной Клочковой

КОНКРЕТНО

География путешествия

Первая кругосветка была такой: Черногория — Канары — Сенегал, Гамбия (Западная Африка) — острова Зеленого Мыса — пересечение Атлантики (октябрь 2016 года) — Гвиана (Южная Америка) — Карибы — Куба (с Кубы семья летала домой на месяц в марте 2017 года, с тех пор дома не была) Мексика — Колумбия — Панама — выход в Тихий океан через Панамский канал — Галапагосы — остров Пасхи — остров Питкэрн — Французская Полинезия (Гамбье, Маркизы, Туамоту, острова Общества, в том числе Таити).

22 ноября 2018 года Клочковы прервали первое плавание и начали другое, экспедицию по самому сложному кругосветному маршруту — через все южные мысы планеты и Антарктиду. Этого не делала ни одна семья с детьми в мире, не только в России.

Сначала путешественники исследовали район островов-призраков Тихого океана и прошли по следам героев романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта».

Прошли океанский полюс недоступности — Точку Немо, потом мыс Горн — самое опасное место океана. Дальше — Антарктида — Огненная Земля и Магелланов пролив — ЮАР — Западная Австралия. Через год вышли из Перта завершать кругосветку, обошли по югу Тасманию и Новую Зеландию, отметились на экваторе, а через 10 дней будет пересечен собственный трек у острова Таити. Кругосветка будет закончена ровно за 3 года (включая год стоянки в Австралии).

Рекорды

Экспедиция через великие мысы и Антарктиду войдет в Книгу рекордов России как самое южное кругосветное плавание, совершенное семьей с детьми (в Книгу рекордов Гиннесса Клочковы заявку не подавали — поздно вспомнили, а так достижение вошло бы и туда).

Лада стала самым юным моряком России, прошедшим мыс Горн и Антарктиду (в 7 лет). Первые этапы экспедиции были номинированы на премию Русского географического общества «Хрустальный компас» в 2020 году.