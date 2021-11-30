Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 ноября 2021 года: увеличили заполняемость кинотеатров, корпоративы отменяют

Ковидные ограничения по-прежнему будут действовать в Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 ноября 2021 года не радуют: ковидом заражаются по 391-400 человек. в день Болезнь ежедневно уносит жизни 11-17 человек.

Статистика заболевших и умерших в Новосибирской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ЗАЛОВ НА 70%

Власти Новосибирской области решили ослабить некоторые ковидные ограничения. Концертные, театральные и спортивные залы теперь разрешено заполнять на 70%. При входе туда с посетителей будут требовать QR-коды и результаты ПЦР-тестов.

НОВЫЙ ГОД БЕЗ КОРПОРАТИВОВ

Накануне праздников большей части выручки лишились не только рестораны, но и праздничные агентства. И одна из причин, почему люди отменяют корпоративы — отсутствие у всех работников QR-кодов и нехватка денег на праздничные траты.

ПРОДЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Режим повышенной готовности будет продлен до 31 декабря. Поскольку ограничения уберут еще нескоро, мы составили подробные памятки, в каких заведениях спрашивают QR-коды и где можно поставить прививку.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 393 человека

Количество пациентов в реанимации: 339 человек

Масочный режим: продлен до конца ноября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: проходят плановые осмотры.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: не работают с 23:00 до 6:00, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 50 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

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