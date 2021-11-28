QR-код отменил Новый год? Новосибирцы из-за ковидных ограничений почти не заказывают корпоративы

Повеселиться на Новый год получится не у всех сибиряков - они массово отменяют корпоративы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за пандемии коронавируса в Новосибирской области для посещения заведений общепита необходимо иметь QR-код о вакцинации. Это ограничение сильно повлияло на выручку ресторанов, а накануне Нового года жалуются на убытки и праздничные агентства. Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с организаторами праздников: они рассказали, что новосибирцы отказываются от корпоративов.

Евгения Петрова, агентство праздников «Доминанта»:

— К Новому году у нас действительно стало меньше спроса на организацию корпоративов. Падение сейчас во всей сфере около 50%. Хотя есть и смелые люди, которые хотят подарить своим коллегам позитив и сплотить команду: они ждут праздника, несмотря ни на что, и готовы его организовать. Но влияет и экономическая ситуация, поэтому компании, бизнес которых зависит от нее, отказываются от ярких выходов в свет. То есть речь о том, что у компаний просто не стало денег на такие расходы, они сокращают бюджеты. Я бы сказала, что это главная причина отмены корпоративов.

Роман Потапов, агентство праздников «Граф Веселовъ»:

— В прошлом году показатели еще не так упали по сравнению с 2019 и 2018 годами. Наше агентство крупное, поэтому мы работаем на перспективу: зимой бронируем заказы на лето, весной — на осень-зиму. Соответственно, за 2019-й мы набрали большой объем заказов на следующий год и хорошо работали в январе — феврале. А в марте, когда началась пандемия, люди стали отменять праздники на май и июнь. Оставались только частные корпоративы с небольшим числом гостей. А в этом году спрос упал сильно, больше чем наполовину.

Если показатели прошлых лет принять за 100%, то в 2020-м новогодние корпоративы заказывали только 30% клиентов. Как будет в этот раз — никто не знает. Сейчас разрешили наполнять концертные залы до 70% — может, изменят требования и для ресторанов. За 2021 год мы по сути ничего не набрали и отрабатываем то, что есть. Сейчас занимаемся в основном внутренней работой: развитием сайта, детского творчества, созданием новых проектов, подготовкой методических работ в помощь учреждениям культуры. Не скажу, что все совсем плохо: выручают постоянные клиенты.

С 1 декабря, возможно, будет шквал обращений, но пока затишье. Уже начались отмены праздников, и главная причина в том, что фирмы или крупные компании не смогут обеспечить всех сотрудников QR-кодами.

Однако стоит отметить, что и праздничные агенства, и потенциальные клиенту понимают: вакцинация - это единственный верный способ борьбы с пандемией коронавируса, так что если кто планирует провести корпоратив, с вакцинацией лучше поторопиться.

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