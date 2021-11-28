Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Новосибирске на декабрь 2021 года: официальный список

Поставить прививку можно не только в поликлиниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прививка — это сейчас единственный верный способ побороть пандемию коронавируса. Мы собрали адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Новосибирске на декабрь 2021 года, чтобы вам было удобнее найти ближайший пункт.

АДРЕСА ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

В Новосибирске открыты пункты вакцинации в поликлиниках для взрослых — вы можете записаться в любую по месту жительства. Также в торговых центрах города работают мобильные пункты вакцинации. Приводим их список согласно данным правительства региона.

Дзержинский район

— Администрация Дзержинского района

Адрес: пр-т Дзержинского, 16

График работы: среда с 13.00 до 15.00

Железнодорожный район

— Пригородный вокзал

Адрес: ул. Д. Шамшурина, 41

График работы: будни с 8.00 до 18.00

Заельцовский район

— Зоопарк (территория автопарковки)

Адрес: ул. Жуковского, 123, к. 2

График работы: будни с 11.00 до 17.00; суббота, воскресенье с 10.00 до 15.00

— ТЦ «Океан»

Адрес: Красный пр-т, 92

График работы: будни с 11.00 до 18.00

Калининский район

— «Леруа Мерлен»

Адрес: ул. Мясниковой, 35

График работы: будни с 10.00 до 13.00

— Аптека № 11

Адрес: ул. Солидарности, 14

График работы: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00

— Автоцентр «На Рассветной»

Адрес: ул. Красных Зорь, 1/3

График работы: вторник — четверг с 10.00 до 11.00

Кировский район

— ТЦ «Мега»

Адрес: ул. Ватутина, 107

График работы: вторник — пятница с 12.30 до 19.30; суббота, воскресенье с 11.00 до 17.00

Ленинский район

— Гипермаркет «Лента»

Адрес: ул. Кирзаводская, 1а

График работы: будни с 12.00 до 15.00

— ТЦ «Амстердам»

Адрес: ул. Геодезическая, 4/1

График работы: ежедневно с 10.00 до 16.00

— ТЦ «Версаль»

Адрес: пл. К. Маркса, 3

График работы: ежедневно с 10.00 до 15.00

— ТЦ «Континент»

Адрес: ул. Троллейная, 130а

График работы: будни с 12.00 до 15.00

— ТЦ «Сан-Сити»

Адрес: пл. К. Маркса, 7

График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00

Октябрьский район

— ТЦ «Аура»

Адрес: ул. Военная, 5

График работы: ежедневно c 12.00 до 19.30

— ТК «Река»

Адрес: ул. Большевистская, 45/1

График работы: будни с 11.00 до 17.00; суббота с 10.00 до 15.00

— ТРЦ «Сибирский Молл»

Адрес: ул. Фрунзе, 238 (3-й этаж)

График работы: будни с 14.00 до 19.00; суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00

Первомайский район

— Городская клиническая больница № 19

Адрес: ул. Героев Революции, 5

График работы: будни с 8.00 до 20.00; суббота, воскресенье с 9.00 до 17.00

Советский район

— ТРК «Эдем»

Адрес: ул. Кутателадзе, 4/4

График работы: вторник — суббота с 11.00 до 17.00

Центральный район

— Аптека № 6

Адрес: ул. Крылова, 15

График работы: будни с 10.00 до 16.00

— Центральный рынок (павильон продуктов)

Адрес: ул. Мичурина, 12

График работы: понедельник — суббота с 9.00 до 15.00

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