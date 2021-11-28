Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Новосибирске на декабрь 2021 года: официальный список

Поставить прививку можно не только в поликлиниках.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прививка — это сейчас единственный верный способ побороть пандемию коронавируса. Мы собрали адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Новосибирске на декабрь 2021 года, чтобы вам было удобнее найти ближайший пункт.
АДРЕСА ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ
В Новосибирске открыты пункты вакцинации в поликлиниках для взрослых — вы можете записаться в любую по месту жительства. Также в торговых центрах города работают мобильные пункты вакцинации. Приводим их список согласно данным правительства региона.
Дзержинский район
— Администрация Дзержинского района
Адрес: пр-т Дзержинского, 16
График работы: среда с 13.00 до 15.00
Железнодорожный район
— Пригородный вокзал
Адрес: ул. Д. Шамшурина, 41
График работы: будни с 8.00 до 18.00
Заельцовский район
— Зоопарк (территория автопарковки)
Адрес: ул. Жуковского, 123, к. 2
График работы: будни с 11.00 до 17.00; суббота, воскресенье с 10.00 до 15.00
— ТЦ «Океан»
Адрес: Красный пр-т, 92
График работы: будни с 11.00 до 18.00
Калининский район
— «Леруа Мерлен»
Адрес: ул. Мясниковой, 35
График работы: будни с 10.00 до 13.00
— Аптека № 11
Адрес: ул. Солидарности, 14
График работы: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00
— Автоцентр «На Рассветной»
Адрес: ул. Красных Зорь, 1/3
График работы: вторник — четверг с 10.00 до 11.00
Кировский район
— ТЦ «Мега»
Адрес: ул. Ватутина, 107
График работы: вторник — пятница с 12.30 до 19.30; суббота, воскресенье с 11.00 до 17.00
Ленинский район
— Гипермаркет «Лента»
Адрес: ул. Кирзаводская, 1а
График работы: будни с 12.00 до 15.00
— ТЦ «Амстердам»
Адрес: ул. Геодезическая, 4/1
График работы: ежедневно с 10.00 до 16.00
— ТЦ «Версаль»
Адрес: пл. К. Маркса, 3
График работы: ежедневно с 10.00 до 15.00
— ТЦ «Континент»
Адрес: ул. Троллейная, 130а
График работы: будни с 12.00 до 15.00
— ТЦ «Сан-Сити»
Адрес: пл. К. Маркса, 7
График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00
Октябрьский район
— ТЦ «Аура»
Адрес: ул. Военная, 5
График работы: ежедневно c 12.00 до 19.30
— ТК «Река»
Адрес: ул. Большевистская, 45/1
График работы: будни с 11.00 до 17.00; суббота с 10.00 до 15.00
— ТРЦ «Сибирский Молл»
Адрес: ул. Фрунзе, 238 (3-й этаж)
График работы: будни с 14.00 до 19.00; суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00
Первомайский район
— Городская клиническая больница № 19
Адрес: ул. Героев Революции, 5
График работы: будни с 8.00 до 20.00; суббота, воскресенье с 9.00 до 17.00
Советский район
— ТРК «Эдем»
Адрес: ул. Кутателадзе, 4/4
График работы: вторник — суббота с 11.00 до 17.00
Центральный район
— Аптека № 6
Адрес: ул. Крылова, 15
График работы: будни с 10.00 до 16.00
— Центральный рынок (павильон продуктов)
Адрес: ул. Мичурина, 12
График работы: понедельник — суббота с 9.00 до 15.00
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