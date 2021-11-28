Ограничения в Новосибирске на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать

Ограничения продолжат действовать с началом зимы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антиковидные ограничения в Новосибирске на 1 декабря 2021 года будут действовать во многих заведениях города. Рассказываем, куда можно сходить с QR-кодом и без и какие обязательные меры введены на территории региона.

ПРОДЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

С 1 декабря 2021 года в Новосибирске еще на месяц продлят обязательное ношение масок во всех общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Все массовые мероприятия отменены, заполняемость залов и стадионов — не больше 50%.

Согласно постановлению губернатора А. А. Травникова, пенсионеры старше 65 лет, не прошедшие вакцинацию, теперь должны будут «соблюдать самоизоляцию; ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях».

ЧТО БУДЕТ ЗАКРЫТО

Большинство заведений в Новосибирске, несмотря на большое число заболевших, продолжат работать. Исключения — Новосибирский аквапарк и закрытые павильоны зоопарка, которые временно прекратили работу с 30 октября. Посмотреть на животных в уличных вольерах или дельфинарии пока еще можно, причем пускают туда без QR-кода.

Торговые центры также открыты, вход разрешен всем. А вот попасть в любимый ресторан или на аттракцион в парке развлечений можно только предъявив QR-код. Это правило действует в театрах, музеях, концертных и выставочных залах, кинотеатрах, фитнес-центрах, спортивных залах и аттракционах.

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