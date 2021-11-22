В Новосибирской области решили ослабить коронавирусные ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Новосибирской области решили ослабить ковидные ограничения. Это связано с тем, что в регионе зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом. Вопрос о послаблении обсудили на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 22 ноября.

— Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, вышли на хорошие темпы вакцинирования, которые не снижаются. На позапрошлой неделе от Роспотребнадзора поступили дополнительные рекомендации по условиям увеличения заполняемости залов культурных учреждений, учреждений физкультуры и спорта до 70 %. С учетом хорошей кампании по вакцинированию считаю возможным воспользоваться этими рекомендациями. Попрошу оперативный штаб, Минюст, Минпромторг подготовить решения по внесению изменений в нормативные акты, которые бы позволили увеличить заполняемость залов с 50 до 70 % с сохранением контроля на входах QR-кодов и результатов ПЦР-тестов, — сказал на совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Наталья Ильиных, руководитель областного Роспотребнадзора, сообщила, в регионе впервые за два месяца уменьшилось число заболевших ковидом на 0,6% на минувшей неделе.

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