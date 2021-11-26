Последние новости Новосибирска на 26 ноября 2021 года: трагедия на шахте, QR-коды в аквапарке и зоопарках

Сообщаем главные новости на 26 ноября. Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ЧП НА КУЗБАССЕ

Новосибирскую область потрясла новость из соседнего региона: на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области из-за задымления погибли 11 шахтеров. Всего в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек.

ОТКРЫВАЕТСЯ АКВАПАРК

Новосибирские власти разрешили аквапаркам и зоопаркам работать по QR-кодам. Кроме того, заполняемость залов увеличили до 70% на определенных мероприятиях.

БЕСПЛОДНАЯ СИБИРЯЧКА РОДИЛА ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ

Пара из Новосибирска стала счастливой многодетной семьей. В 39 лет мать семейства, Виктория Алексеева, решилась на ЭКО, и на свет появились девочки-тройняшки. А после — двое сыновей. Сибиряки прославились в соцсетях, подписчики стали следить за жизнью малышни, как за увлекательным сериалом.

НОВЫЙ СКВЕР У КАМЕНКИ

Малую речку Каменку в Дзержинском районе благоустроят, сделав там новый сквер с велодорожками и экотропой. Сейчас новосибирские власти ищут подрядчиков, они готовы потратить на эти цели около 300 миллионов рублей.

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