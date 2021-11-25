В Новосибирске вводят QR-коды для посещения аквапарков и зоопарков

Теперь можно посещать организации с QR-кодами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирские власти разрешили аквапаркам и зоопаркам работать по QR-кодам. Кроме того, заполняемость залов увеличили до 70% на определенных мероприятиях. Об этом стало известно 25 ноября в ходе очередного заседания правительства.
— Возобновляется посещение сибиряками аквапарков, павильонов зоопарка. А также в случае увеличения численности одномоментного присутствия зрителей до 70% проектной вместимости залов при осуществлении деятельности театрами, кинотеатрами, концертными организациями и другими — говорится в постановлении.
Посетители могут также показывать на входе в заведения справку о перенесенной коронавирусной инфекции или сертификат о профилактической прививке от коронавируса. Кроме посетителей, сами работники организаций также должны иметь при себе QR-код.
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