Власти Новосибирска потратят почти 300 миллионов на благоустройство Каменки

Победителя объявят 16 декабря
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Новосибирские власти ищут подрядчиков, которые благоустроят сквер в пойме Каменки. Они готовы потратить на эти цели около 300 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 24 ноября.
В документации закупки говорится, что на благоустройство будет выделено 19,6 гектаров земли. На этой территории необходимо будет сделать: экотропу из дерева, покрытие технического проезда, велодорожки, пешеходные маршруты.
Также на территории построят зону, в которой будут выставочный зал, охрана, санузлы, буфет и технические помещения.
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