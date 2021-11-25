Власти Новосибирска потратят почти 300 миллионов на благоустройство Каменки

Победителя объявят 16 декабря Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирские власти ищут подрядчиков, которые благоустроят сквер в пойме Каменки. Они готовы потратить на эти цели около 300 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 24 ноября.

В документации закупки говорится, что на благоустройство будет выделено 19,6 гектаров земли. На этой территории необходимо будет сделать: экотропу из дерева, покрытие технического проезда, велодорожки, пешеходные маршруты.

Также на территории построят зону, в которой будут выставочный зал, охрана, санузлы, буфет и технические помещения.

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