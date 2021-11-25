«Сделала тест и глазам не поверила!»: бесплодная сибирячка родила пятерых детей за два года

Виктория и Александр даже не думали, что у них родиться столько детей. Фото:www.instagram.com/3trio_mama

У Виктории Алексеевой уже была взрослая дочь от первого брака. Выйдя замуж во второй раз, жительница Новосибирска узнала, что бесплодна. В 39 лет они с мужем решились на ЭКО, и на свет появились девочки-тройняшки.

Многодетное семейство прославилось в соцсетях, подписчики стали следить за жизнью малышни, как за увлекательным сериалом. Внезапно начался второй сезон: мама Вика родила двух сыновей.

«ЕСЛИ РОДЯТСЯ ПАЦАНЫ — СОБЕРУ СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ»

Она работала начальником отдела в налоговой инспекции в Якутии, когда в отделе появился Александр. Между ними возникли чувства, но у нее было правило: никаких служебных романов. Сохранить этот принцип не удалось: стали встречаться. А кавалер уволился, чтобы не ставить любимую в неловкое положение.

— У меня за плечами уже был супружеский опыт и дочка Нина от первого брака. Но Саша так ухаживал, был таким надежным, что я сдалась, — улыбается Виктория.

Старшей дочери Нине уже исполнилось 20 лет. Фото:www.instagram.com/3trio_mama

Супруги решили, что будут воспитывать и общего ребенка, но тесты на беременность упорно отказывались чертить вторую полоску. Врачи изучили анализы и заверили: «причин для бесплодия нет». Но беременность так и не наступала.

Семья уже переехала в Новосибирск, а Виктории было 39 лет, когда пара решилась на ЭКО. Все прошло успешно. Трижды! Оказалось, что сибирячка беременная тройней.

Девочки-тройняшки появились на свет благодаря процедуре ЭКО. Фото:www.instagram.com/3trio_mama

— Если будут пацаны, соберу свою строительную бригаду, — шутил будущий отец, который занимается ремонтными работами.

Но нет, скорее будет швейный цех: родились девочки. Сразу пришли на помощь родители мужа, а в скором времени в долгосрочную командировку к семье приехала и Викина мама. Ну как она могла оставаться в Якутии, когда тут столько хлопот: старшая внучка оканчивает школу, а младшие, как котята, расползаются по квартире. Кстати, и квартиру пришлось менять — переезжать из однокомнатной в трешку.

ПАПА И ТРИ ДОЧКИ ПОПАЛИ НА КАРАНТИН

Налоговый инспектор нашла себя не только в материнстве, но и в блогерстве. Жизнь огромной семьи стала популярной в Инстаграме, как «Санта-Барбара» в телеэфире девяностых. А тут — внезапный сюжетный поворот: многодетная мать забеременела вновь.

По всем законам биологии этого случиться не могло. У Виктории было бесплодие, шел период кормления… В общем, беременность была невозможна. И вдруг — оппа…

— В Новый год ела конфеты, и показалось, что они со вкусом рыбы. Сделала тест и глазам не поверила! У нас вообще не было планов становиться многодетными. Но в тот момент были счастливы. Муж очень обрадовался. Он безумно любил девочек, но в глубине души хотел еще сына, — вспоминает Вика. — На первом же УЗИ нас снова ждал сюрприз. Оказалось, что мы ждем двойню. У нас не только в родне, но даже у соседей такого не было.

Беременность оказалась не только счастьем, но и испытанием. В семью проник коронавирус. Заболели и муж, и тройняшки. Многодетную мать уберегло то, что она в это время лежала на сохранении.

Двойняшки Федор и Макар. Фото:www.instagram.com/3trio_mama

— Мальчишки появились на свет на 37-й неделе. Все прошло благополучно. Правда, после выписки из роддома мне пришлось еще какое-то время жить с ними одной в отдельной квартире. Семья увидела близнецов только через месяц, — рассказывает мать шестерых детей.

ИНСТАМАМА

Фактически дома теперь маленький детский сад. Если уж с оравой малышни Виктория справляется, то и блог в соцсетях раскрутить может. В свои 42 года мама Вика набрала больше 50 тысяч подписчиков. Сначала звездами были Таисия, Лариса и София. Теперь на интернет-подиум взошли (ой, нет, пока вползли) Макар и Федор.

Блог Виктории быстро стал популярным. Фото:www.instagram.com/3trio_mama

— Идею мне подкинул муж. Но у меня — никакого опыта, думала я, но решила попробовать. В итоге мой блог становился все популярнее, ведь тема материнства интересна многим. Залипать в телефон я не могу себе позволить, а вот снять видео с прогулки или похода в магазин — легко. Хейтеров у меня нет. А со многими мамочками дружим и переписываемся, — говорит инстамама.

Глядя на семью Алексеевых, сложно не восхищаться. Александр успешно совмещает роль добытчика и кормильца с бесконечным вниманием и заботой к пятерым малышам. Девчонки готовы не слезать с папы, облепляют его со всех сторон и только через слезы отпускают на работу. А Виктория виртуозно управляется с детьми и домашним хозяйством.

Александр просто без ума от своих дочек. Фото:www.instagram.com/3trio_mama

— София, Лариса и Таисия уже пошли в садик. Сейчас мне намного легче. Наши с мужем родители всегда рядом, помогают с мальчишками, которым по 4 месяца, и с девочками, им тоже сейчас нужно много внимания. Старшей дочке Нине исполнилось 20 лет, она живет в Томске, учится, подрабатывает и строит свою жизнь, — добавляет многодетная мама.

Вот забавно будет, если еще через пару лет у Виктории появятся внуки. Наверное, семья очередному пополнению даже не удивится.

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