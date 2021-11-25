Последние новости Новосибирска на 25 ноября 2021 года: количество отравившихся суши увеличилось до 72 человек, водитель рассказал о гибели сибирячки в аварии с Собчак

Сообщаем главные новости на 25 ноября. Фото: прокуратура Татарского района / Светлана Маковеева

Мы собрали последние новости Новосибирска на 25 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ЗАКРЫЛИ СУШИ-КАФЕ, ГДЕ МАССОВО ОТРАВИЛИСЬ ПОСЕТИТЕЛИ

История с массовым отравлением некачественными роллами в одном из кафе в Татарске набирает обороты каждый. Число заболевших уже увеличилось до 72 человек, в их числе 29 детей. Сейчас кафе закрыли, в нем проводят проверки Роспотребнадзор, прокуратура и Следственный комитет.

ШОФЕР РАССКАЗАЛ О ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ ЖИЗНИ ПОГИБШЕЙ В АВАРИИ С СОБЧАК

Стали известны подробности аварии с участием Ксений Собчак, в которой погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, фитнес-тренер из Новосибирска. ДТП произошло 9 октября в Сочи: иномарка, в которой ехала телеведущая, врезалась на полной скорости в «Фольксваген». Екатерина, сидевшая на переднем сидении «Фольксвагена», скончалась на месте ДТП. Водитель рассказал, что она увидела несущееся по дороге авто с Собчак.

АКВАПАРК ОТКРОЮТ

Правительство Новосибирской области может снова открыть аквапарк, который из-за коронавируса не работает с 30 октября. На входе будут проверять QR-коды гостей.

МАТЬ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ ВЫГОНЯЮТ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ

Под Новый год мэрия выставляет на улицу несколько семей из маневренного фонда в Новосибирске. Среди них — женщина с двумя детьми. По закону ей должны были предоставить жилье по социальному найму, но ее очередь постоянно отодвигалась. А теперь ей и вовсе пришло уведомление о выселении из общежития.

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