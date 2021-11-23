Под Новосибирском закрыли суши-кафе из-за массового отравления посетителей

Количество отравившихся выросло. Фото: прокуратура Татарского района // Светлана Маковеева

История с массовым отравлением некачественными роллами в одном из кафе в новосибирском райцентре Татарске набирает обороты каждый день. Количество пострадавших увеличивается. Если в понедельник за помощью обратились около 20 человек, то сегодня, 24 ноября, эта цифра выросла до 72. Среди заболевших 29 детей. Госпитализация потребовалась трем: одному взрослому и двум школьникам. У всех одинаковый диагноз — «гастроинтерит».

В заведение, где люди приобретали блюда японской кухни, нагрянули массовые проверки от Роспотребнадзора, прокуратуры, Следственного комитета.

«ЭТО МОГ БЫТЬ ВИРУС»

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». А между тем, владелец заведения настаивает, что он в массовом отравлении жителей не виноват, а работники исправно выполняли все стандарты качества. Интересно, что кафе японской кухни, на которое грешат все ведомства, новенькое. Там стали продавать суши и роллы на вынос полтора месяца назад. Хозяин признается, что дела шли в гору, за день обслуживали около ста человек. Сейчас же предприятие закрыто.

— В воскресенье к нам в «инстаграм» пожаловалась девушка, мы ей предложили компенсацию. А в понедельник уже закрылись и не работаем. Что стало причиной отравления? Я не понимаю. Все продукты свежие, поставщики проверенные, вчерашней продукции не бывает, все раскупают. Кухня соответствует требованиям СанПиНа, у всех поваров есть санкнижки, но прививки от коронавируса — только у двух. Может быть, вирус стал причиной отравления, — рассказал КП-Новосибирск директор «Суши-Хауса» Иван Тырышкин.

Владелец бизнеса говорит, что Роспотребнадзор уже проверял заведение, но нашел мало нарушений, например отсутствовала маркировка ножей. Само кафе работает только на вынос и доставку, в заведении нет посадочного зала. Откуда мог прийти вирус — директор не знает, заболевших среди персонала нет.

Предположительно, отравления происходили три дня. Фото: прокуратура Татарского района

НАРУШЕНИЯ

А тем временем Роспотребнадзор тщательно проверил кафе и его работников. Все сотрудники сдали необходимые анализы для выявления возбудителей возможной инфекции. Также были взяты пробы на стафилококк и сальмонеллу. Результаты будут готовы к концу недели.

— Первым, что бросилось в глаза на кухне — использование поролоновой губки для мытья посуды. Это категорически запрещено. Также была выявлена масса нарушений СанПиНа. Моечные ванны не оснащены вытяжкой, в кафе не использовалось бактерицидное оборудование, в цехах грязно, технологическое оборудование, инвентарь не маркированы, нет необходимого производственного контроля, у персонала даже нет раковины, чтобы элементарно помыть руки. Работников никто не проверял перед заступлением на смену на признаки заболеваний, температура не измерялась и прочее. Трое поваров и кассир не смогли вообще предоставить свои медицинские книжки, — сообщил КП-Новосибирск источник из проверяющей комиссии.

Получается нарушений все-таки не мало, гигиенические правила соблюдались плохо.

— За все нарушения на владельца был составлен административный протокол по части1 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Также были выявлены нарушения трудовых прав работников. На этот счет вынесено предупреждение предпринимателю, — прокомментировал прокурор Татарского района Илья Черкас.

Все эти недочеты в итоге привели к тому, что жители Татарска теперь вынуждены пить таблетки и наблюдаться у медиков. Количество заболевших по-прежнему растет, с каждым днем прибавляется по 10-12 человек. В настоящее время зарегистрировано 72 случая отравления, где 29 среди детей. Трое госпитализированы.

— Эти люди отравились ни за один день. Они покупали суши с 19 по 21 ноября включительно, симптомы проявлялись постепенно, — добавил прокурор.

Сырая рыба в составе суши - один из самых опасных продуктов. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВЕРСИИ

Среди возможных версий произошедшего рассматривается все-таки факт занесения на кухню заведения стафилококковой инфекции или возбудителя сальмонеллы. Бактериологические посевы будут готовы через несколько дней и эксперты смогут сделать уже точные выводы.

Сами же покупатели во время общения с врачами скорой отмечали, что на роллах был кислый сливочный крем, который обычно наносят сверху на каждый кусочек. Правда, никто не придал этому особого значения.

Новосибирский врач-диетолог Яков Новоселов отметил, что причиной отравления мог быть вирус, но вряд ли проблема в невакцинированных поварах. Хотя по своим признакам коронавирус может вызывать расстройство кишечника.

— Вполне возможно, что причиной отравления стал энтеровирус (ротавирус), если не соблюдались санитарные нормы. Его могли распространить сотрудники. Вряд ли коронавирус имеет отношение к этому случаю, при нем возникают расстройство ЖКТ, но на фоне основных симптомов: трудно дышать, высокая температура, пропадает вкус и обоняние. Это легко выявить с помощью ПЦР, — сообщил КП-Новосибирск главный врач Ассоциации экспертов «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания» Яков Новоселов.

Кафе закрыли на время проверок, они открылись чуть больше месяца назад. Фото: Предположительно, отравления происходили три дня. Фото: прокуратура Татарского района

Эксперт предупреждает, что суши и роллы в целом употреблять рискованно. Там используется сырая рыба, один из самых опасных продуктов для отравления.

— В испорченной рыбе находятся наиболее опасные возбудители, могут быть паразиты. Вкус негодного продукта отлично скрывают различными соусами. Но по внешнему виду сложно вычислить опасность. Насторожить потребителя могут только засохшие края изделия, что скажет о несвежести продукта, — добавил Яков Новоселов.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

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