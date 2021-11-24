Сибирячку с двумя детьми выгоняют на улицу из общежития

Жительницу Новосибирска Марину Кузнецову вместе с двумя детьми выгоняют на улицу из общежития. Фото: предоставлено Мариной Кузнецовой

Жительницу Новосибирска Марину Кузнецову вместе с двумя детьми — 8 и 12 лет — выгоняют на улицу из общежития. В маневренное жилье женщина попала в 2016 году после того, как из-за расселения аварийного дома, она с детьми осталась буквально на улице. Изначально, отдельную жилплощадь Марине не выделили, однако позже, по решению прокуратуры, ей все же дали комнату в общежитии.

— Я изначально отказывалась заселяться в жилье маневренного фонда. Еще тогда предполагала, что меня запросто могут оттуда выселить. Но меня тогда убедили, что такого не произойдет, — рассказала КП-Новосибирск Марина.

В общежитии Марина с детьми прожили пять лет. За это время власти действительно каждый год продлевали ей договор. Женщина же в это время встала в очередь на получение жилья по соцнайму. При этом, как отмечает сибирячка, ее позиция в этой очереди постоянно отодвигается назад. А недавно ей и вовсе пришло уведомление о выселении из общежития.

Такое уведомление прислали Марине. Фото: предоставлено Мариной Кузнецовой

— В конце октября я написала заявление с просьбой продлить мне договор о проживании, поскольку своей квартиры у меня так и нет. А 17 ноября мне пришел на руки ответ, где было указано, что до 2 декабря я должна освободить комнату или на меня подадут в суд, и я буду еще и вынуждена оплачивать издержки, — пояснила Марина. — В этом уведомлении сообщается, что я якобы не предприняла никаких мер для поиска жилья. Хотя это совершенно не так.

Женщина попыталась попасть на прием к начальнику департамента энергетики и ЖКХ города, однако ближайшая запись оказалась на 10 декабря. Марина уже обратилась за помощью в администрацию Президента и планирует обратиться в прокуратуру.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

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