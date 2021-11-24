«Не успела даже испугаться»: водитель рассказал о последних минутах жизни погибшей в аварии с Собчак

Екатерина ехала в парк, чтобы прогуляться. Фото: «ДТП в Сочи»/соцсети

Стали известны подробности аварии с участием Ксений Собчак, в которой погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, фитнес-тренер из Новосибирска. ДТП произошло 9 октября в Сочи: «Мерседес», в котором ехала теледива, въехал на полной скорости в «Фольксваген». Женщина, сидевшая на переднем сидении второго авто, скончалась на месте, а водителя Собчак отправили под домашний арест. Бывший муж Екатерины Антон Тарасов заявил, что требует компенсацию, причем не только с автомобилиста, но и с самой телеведущей. Сумма немаленькая — 2 миллиона долларов.

На этом Антон решил не останавливаться, он хотел узнать подробности — как все случилось. Бывшему мужу удалось достать номер телефона мужчины, сидевшего за рулем «Фольксвагена». Водитель Роберт подробно рассказал ему, как познакомился с Катей, и что она успела сказать ему перед смертью. Эти голосовые сообщения Антон предоставил редакции КП-Новосибирск.

— Мы с Катей и ее подругой Оксаной познакомились за 3 дня до ДТП. Я их отвозил в Красную Поляну. У них остался мой номер, и я сказал, что если нужна будет помощь, то пусть обращаются. Спустя 3 дня Катя мне позвонила и попросила увезти их в «Горки Город». Это парк, где они хотели погулять. Я особо не общался с ними, — рассказал Антону водитель. — Катя села рядом со мной, пристегнулась. Девушки были веселые, в основном лазили в телефонах, общались между собой.

У Кати осталась 7-летняя дочка. Фото: соцсети

По словам Роберта, Катя попросила включить ее любимую группу — «Океан Ельзи». Мужчина нашел исполнителей в поисковике, положил телефон и… в этот момент в них врезался «Майбах».

— Мы только включили музыку и увидели автомобиль. Катя успела только поднять голову и сказать без страха или же испуга в голосе: «Машина». Я ее уже увидел к тому моменту, но вариантов у меня никаких не было. Слева был автобус, а этот урод появился из ниоткуда. Катя даже не испугалась. Мы с ней вдвоем только видели машину. Оксана, девушка, которая сидела сзади, не видела ничего, — говорит водитель. — Я открыл дверь и выпал на дорогу. Ко мне подбежали ребята спросили про помощь. После чего я позвал Катю по имени, но она молчала. Ребята подошли к ней, проверили пульс и сказали, что она не дышит.

Как утверждает Роберт, Ксения Собчак ехала не на такси — на самом деле это машина одного из сочинских випов. Мужчина, сидевший за рулем, работал у него водителем.

— Кто-то мне говорил, что он подрабатывал в такси. Тут в Сочи каждый второй на «Майбахе» таксует, — говорит Роберт.

Екатерину Тарасову похоронили 14 октября в Новосибирске на Заельцовском кладбище. Близкие погибшей тщательно скрывали дату и время церемонии. Родные просили хранить место в секрете и не пускать к нему журналистов.

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