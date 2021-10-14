«Венка от Ксюши вы тут не найдете»: в Новосибирске прошли секретные похороны жертвы ДТП с участием Собчак

Проститься с Катей пришли только родные и самые близкие люди. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Похороны 35-летней сибирячки Екатерины Тарасовой, которая погибла в ДТП в Краснодарском крае, состоялись на одном из новосибирских кладбищ 14 октября.

Близкие Екатерины из-за ажиотажа вокруг этой трагедии тщательно скрывали от СМИ время и место траурной церемонии. И изначально говорили всем, что с Екатериной будет церемония прощания 13 октября. Но в этот день был доставлен гроб с телом сибирячки самолетом. Само же прощание проходило в специальном зале похоронного дома ИМИ на улице Кропоткина 14 октября.

— Людей было не очень много, только родные и очень близкие. Всех сотрудников заранее предупредили, что по просьбе родственников нельзя никому сообщать ни время, ни место, потому что журналистов и телекамер видеть у гроба никто не хотел. В частных разговорах родители поделились, что отказались от какой-либо помощи в организации похорон со стороны Ксении Собчак. А на кладбище просили даже наряд полиции прислать, чтобы отгонять репортеров, — рассказал КП-Новосибирск один из работников ритуальной сферы.

На кладбище кортеж прибыл к 13 часам. Рядом с ней захоронены чужие люди, место случайное и не родовое. После церемонии на глиняном холмике остались яркие букеты живых цветов: розы, лилии и несколько венков и корзин — «От скорбящей дочери», «Любимой внучке», «От друзей», и от подруг с фитнес-центра с надписью «Спасибо, что всегда верила в нас».

На могиле только живые цветы и траурные венки. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Работники погоста тщательно охраняют могилу от посторонних людей. На наших глазах сторож прогнал видеооператора с камерой и настоятельно просил удалить отснятый материал.

— Родные очень просили хранить в секрете место и не пускать журналистов. Сегодня семь могил закопали, но только к этой такой интерес все проявляют. Я вас уверяю Ксении Собчак тут не было. Вон даже венка нет от нее, — коротко пояснил смотритель кладбище.

Напомним, 9 октября поздно вечером на 38-м километре дороги «Адлер — Красная Поляна» водитель Mercedes S 500, в котором сидела Ксения Собчак, ее директор и помощница, во время обгона выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате пассажирка Volkswagen от полученных травм погибла на месте. 60-летняя женщина из этой же иномарки в тяжелом состоянии в больнице, у нее сломан позвоночник. За жизнь 28-летнего водителя борются врачи.

По трагичному стечению обстоятельств сибирячка Екатерина Тарасова оказалась в этом злополучном автомобиле. Женщина накануне приехала в Краснодарский край на профессиональный тренинг по фитнесу и медитациям. Дома Катю ждали родители и маленькая дочь.

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