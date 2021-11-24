Когда откроют аквапарк в Новосибирске: в правительстве сделали заявление

В аквапарк начнут пускать по QR-кодам. Фото: Влад КОМЯКОВ

24 ноября стало известно, когда откроют аквапарк в Новосибирске. Сегодня правительство региона сообщило, что готово разрешить «Аквамиру» снова принимать посетителей.

— Аквапарк готовится принять гостей в соответствии со всеми требованиями. На каждой рамке охраны организовано считывание QR-кодов, в холле налажено распределение потоков людей, измерение температуры и выдача масок, площади здания позволяют быстро запускать людей. Все сотрудники аквапарка прошли вакцинацию, также будет проводиться постоянное обеззараживание воздуха и воды — сообщил администратор «Аквамир» Денис Сурков.

Напомним, новосибирский аквапарк временно прекратил работу с 30 октября. QR-коды действуют уже во многих заведениях города, включая зрительные залы и общепит.

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