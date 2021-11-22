Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 ноября 2021 года: QR-коды на корпоративах, новое лекарство от ковида

Главные новости по ситуации с коронавирусом в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ / Андрей Жданов.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 23 ноября 2021 года таковы: по данным оперштаба, около 400 человек ежедневно заражаются ковидом, однако ситуация постепенно стабилизируется. Четвертая волна вышла на плато и скоро должна пойти на спад.

Заболеваемость вышла на плато. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

QR-КОДЫ В РЕСТОРАНАХ

С 12 ноября в кафе, ресторанах, столовых и даже на фудкортах ввели обязательное предъявление QR-кода. Тех, у кого нет «пропуска», не пускают поесть внутри. Теперь общепит может работать хоть круглосуточно.

АНТИВАКСЕРЫ УСТРОИЛИ ТРАВЛЮ ВЛАДЕЛЬЦУ КАФЕ

Противники прививок устроили травлю владельцу кафе, который сказал, что введение QR-кодов никак не повлияло на выручку заведения.

РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА ИСПЫТЫВАЮТ НА ХОМЯКАХ

В России изобрели первое русское лекарство от коронавируса. Александр Шестопалов, ученый из ФИЦ ФТМ, расположенного в Новосибирске, стал одним их тех, кто помогал в создании препарата. Чтобы оценить их эффективность, проводят опыты на хомяках.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 391 человек

Количество пациентов в реанимации: 363 человека

Масочный режим: продлен до конца ноября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: проходят плановые осмотры.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 50 % зрителей. Однако в ближайшие дни ее увеличат до 70%. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 50 % зрителей. Однако в ближайшие дни ее увеличат до 70%. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

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